فيروس كورونا: زعيمة هونغ كونغ تدافع عن قرار إعدام آلاف من حيوان الهامستر بدافع المصلحة العامة

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التعليق على الصورة، هونغ كونغ سوف تعدم 2000 هامستر لوقف تفشي متحور دلتا في المدينة

حذرت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، من أن عدوى فيروس كوفيد-19 يمكن أن تتزايد بشكل كبير في إحدى مناطق الإقليم، وتظهر المزيد من الإصابات، بسبب انتشار حيوانات الهامستر، التي يتخذها كثيرون كحيوانات أليفة.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق، إعدام نحو ألفي حيوان من قوارض هامستر إضافة إلى أنواع أخرى من الثدييات الصغيرة، بسبب تفشي كوفيد-19 في متجر للحيوانات الأليفة في الإقليم.

وجاء القرار بعد أن ربطت السلطات بين سلسلة من الإصابات بمتحور دلتا، وبين عامل في متجر للحيوانات الأليفة، مما أدى لإجراء اختبارات لتحديد وجود إصابة بالفيروس على حيوانات الهامستر بالمتجر، والتي جاء بعضها إيجابيا.

وتنتهج هونغ كونغ سياسة "صفر كوفيد" للقضاء على المرض بشكل كامل.

وحثت كاري لام المواطنين على تجنب التجمعات قبل احتفالات العام القمري الجديد الأسبوع المقبل، حيث تتصدى السلطات هناك أيضا لتفشي متحور أوميكرون.

ويعتمد الإقليم، الذي يمثل مركزا ماليا آسيويا، أشد القواعد صرامة في العالم للتعامل مع فيروس كورونا، لأنه يتبع سياسات الصين الصارمة في البر الرئيسي لمكافحة الفيروس.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن زعيمة هونغ كونغ قولها "نشعر بالقلق من أن النمو المتسارع للحالات التي شهدناها في أجزاء أخرى من العالم يحدث الآن في كواي تشونغ".

وتعد كواي تشونغ منطقة سكنية مكتظة، وتقع شمال شبه جزيرة كولون التابعة للإقليم.

وقالت كاري لام إن حالات الإصابة بمتحور دلتا أخذت في الارتفاع أيضا بسبب انتشار قوارض الهامستر.

وأضافت: "أفهم أن أصحاب الحيوانات الأليفة غير سعداء ... لكن المصلحة العامة الأكبر هي السيطرة على الوباء ".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، آلاف المواطنين في هونغ كونغ وقعوا على مذكرة لوقف قتل الهامستر

ومن المقرر تنفيذ قرار إعدام الحيوانات بالفعل، ويقول المسؤولون إن هذه الحالات قد تكون مثالا على انتقال كوفيد-19 من حيوان إلى إنسان.

من ناحية أخرى وقع آلاف الأشخاص على عريضة ضد هذه الخطوة، ونشر آلاف آخرون رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لإنقاذ الحيوانات الأليفة.

ويصيب فيروس كورونا الحيوانات بما في ذلك الكلاب والقطط والقوارض، والتي عادة ما يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة. لكن لا يوجد بعد دليل واضح على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل العدوى إلى البشر بسهولة.