تهريب المخدرات: البحرية البريطانية تضبط أكثر من طن من المواد المخدرة في خليج عُمان

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، MINISTRY OF DEFENCE التعليق على الصورة، البحرية الملكية ضبطت مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه استرليني من سفينة في خليج عُمان.

ضبطت البحرية الملكية البريطانية أكثر من طن من المخدرات يُعتقد بأن قيمتها تبلغ حوالي 15 مليون جنيه إسترليني في خليج عُمان.

وخلال العملية التي استمرت 10 ساعات، تم العثور على كميات كبيرة من الهيرويين والميثامفيتامين والحشيش والماريغوانا.

وقام فريق من الفرقاطة "أتش أم أس مونتروز"، ومقرها ميناء ديفون في بليموث، بإحضار المواد معهم إلى السفينة حيث تم تحليلها وإتلافها.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن "شوارعنا باتت أكثر أماناً" بعد "عملية الضبط الناجحة".

وكان فريق من البحرية من بينهم عناصر المارينز الملكية قد اقتربوا من السفينة الصغيرة على متن قاربين صغيرين قبل أن يقوموا بتأمين السفينة وتفتيشها.

وقد ضبطوا 663 كيلوغراماً من الهيرويين و 87 كيلوغراماً من مادة ميثامفتامين و 291 كيلوغراماً من الحشيش والماريغوانا.

وقال والاس إن العملية عملت على "خنق مصدر كبير من مصادر تمويل عصابات الجريمة الدولية المنظمة".

صدر الصورة، MINISTRY OF DEFENCE التعليق على الصورة، فريق الفرقاطة "أتش أم أس مونتروز" اقترب من السفينة المشبوهة على متن قاربين مطاطيين.

نفذت العملية الفرقاطة "أتش أم أس مونتروز"، التي تعمل في إطار القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية دولية.

وقالت القائدة في البحرية الملكية كلير تومبسون من الفرقاطة "أتش أم أس مونتروز" إن هذه العملية كانت "عملية ضبط كبيرة للمخدرات غير المشروعة وأنا فخورة للغاية بفريقي".

صدر الصورة، MINISTRY OF DEFENCE التعليق على الصورة، وضعت المخدرات على متن الفرقاطة لكي يتم تحليلها ومن ثم إتلافها.

وكانت الفرقاطة الحربية قد انتشرت في المنطقة منذ 2019 وهي تعمل بانتظام إلى جانب الشركاء الدوليين.

وهذه أكبر عملية ضبط للمخدرات من جانب البحرية الملكية منذ قيام الفرقاطة "أتش أم أس مونتروز" بضبط 2.4 طناً في بحر العرب العام الماضي.