العثور على شخص مختبئ خلف عجلات طائرة هبطت في مطار أمستردام

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عُثر على الرجل مختبئاً خلف العجلات الأمامية لطائرة شحن.

قالت الشرطة الهولندية إنها عثرت على شخص حي كان قد اختبأ خلسة خلف عجلات طائرة شحن هبطت في مطار شيبول بأمستردام قادمة من جنوب أفريقيا.

وتستغرق الرحلة من جوهانسبيرغ إلى أمستردام حوالي 11 ساعة، حيث يعتقد بأن طائرة الشحن توقفت مرة واحدة في نيروبي بكينيا قبل أن تواصل رحلتها إلى أمستردام.

ليس من المعتاد أن يبقى الأشخاص الذين يختبئون خلسة خلف عجلات الطائرة على قيد الحياة في الرحلات الجوية الطويلة، وذلك بسبب البرد وانخفاض الأكسجين على الارتفاعات العالية.

وتقول الشرطة إن عُمر الرجل وجنسيته لم يتم تحديدهما بعد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية، جوانا هيلموندز، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الرجل عُثر عليه حياً خلف العجلات الأمامية للطائرة ونُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة".

وقالت: "إنه لأمر لافت جداً أن يكون الرجل ما زال على قيد الحياة".

وأكد متحدث باسم شركة الشحن "كارغولوكس" في رسالة بالبريد الإلكتروني بعث بها إلى وكالة رويترز للأنباء أن الشخص المختبئ خلسة كان على متن طائرة تشغلها شركة "كارغولوكس إيطاليا".