أزمة أوكرانيا: واشنطن تأمر برحيل عائلات دبلوماسييها، فهل اقتربت الحرب؟

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، منح موظفو السفارة في كييف الإذن بالمغادرة بموجب إجراءات جديدة

أمرت الولايات المتحدة عائلات موظفي سفارتها في أوكرانيا بالمغادرة، ومنحت وزارة الخارجية الأمريكية الإذن للموظفين غير الأساسيين بالمغادرة، كما حثت المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا على التفكير في المغادرة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن هناك تقارير تفيد بأن روسيا تخطط لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا، لكن موسكو تنفي المزاعم بأنها تخطط لأي غزو.

وجاء في تحذير وزارة الخارجية أن الأوضاع الأمنية "لا يمكن التكهن بها ويمكن أن تتدهور دون سابق إنذار".

وحذر رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خطر نشوب صراع جديد في أوروبا، بعد حشد ما يقدر بنحو 100 ألف جندي روسي على الحدود.

ووصلت إلى أوكرانيا يوم السبت حوالي 90 طنا من "الأسلحة الفتاكة" من الولايات المتحدة، بما في ذلك ذخيرة لـ "المدافعين عن الخطوط الأمامية".

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وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الحكومة تعد "سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تدخل في حسابات الرئيس بوتين"، بما في ذلك تعزيز الدفاعات في أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية.

وكانت روسيا قد استولت على أراض أوكرانية من قبل، عندما ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014، بعد أن أطاحت البلاد برئيسها الموالي لموسكو.

منذ ذلك الحين، يخوض الجيش الأوكراني حربًا مع المتمردين المدعومين من روسيا في مناطق في الشرق بالقرب من حدود روسيا. وقُتل ما يقدر بنحو 14000 شخص في منطقة دونباس.

ويوم الأحد، اتهمت وزارة الخارجية البريطانية بوتين بالتخطيط لتنصيب شخصية مؤيدة لموسكو لقيادة الحكومة الأوكرانية.