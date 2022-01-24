هولندا: العثور على كيني في حجرة عجلات طائرة قادمة من جنوب أفريقيا

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم العثور على المسافر في حجرة عجلات مقدمة الطائرة شحن (غير مصورة)

أكدت الشرطة العسكرية الهولندية العثور على مسافر على قيد الحياة، بعدما تسلل وأختبأ في حجرة عجلات طائرة قادمة من جنوب افريقيا إلى أمستردام يوم الأحد.

وتبين أن الرجل كيني ويبلغ من العمر 22 عاما وينوي التقدم بطلب لجوء في هولندا.

ويرقد الرجل حاليا في المستشفى ويتلقى العلاج الطبي وهو واع ويمكنه التواصل مع الآخرين.

وكانت طائرة الشحن التابعة لشركة كارغولوكس التي تسلل إليها الكيني قد انطلقت من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، إلى العاصمة الهولندية، عبر نيروبي في كينيا.

وتحقق الشرطة الهولندية فيما إذا كان الرجل قد تسلل إلى الطائرة في جنوب أفريقيا أم في كينيا.

وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية الهولندية لبي بي سي "من المتوقع أن يتقدم الرجل بطلب للحصول على اللجوء في هولندا، لكن علاجه الطبي هو الأولوية في الوقت الحالي".

من غير المعتاد أن يظل الذين يختبأون في حجرات عجلات الطائرات على قيد الحياة إذا كانت الرحلات طويلة بسبب البرد وانخفاض الأكسجين على ارتفاعات عالية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، وصل سبعة مسافرين إلى هولندا بنفس الطريقة ونجا اثنان منهم فقط وبقيا على قيد الحياة.