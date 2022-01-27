العاصفة "آنا" تودي بحياة العشرات في مدغشقر ومالاوي وموزمبيق

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، امرأة تبحث عن متعلقاتها بين الأنقاض في منطقة "تيتي" في موزمبيق

تعرضت دول في جنوب قارة أفريقيا لفيضانات خلفت العشرات من القتلى، وذلك في أعقاب العاصفة الاستوائية "آنا" التي ضربت المنطقة.

وشهدت مدغشقر ما لا يقل عن 41 حالة وفاة، واضطر نحو 100 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم إلى ملاجئ مؤقتة.

وفي مالاوي، مات ما لا يقل عن 19 شخصا، وعانت البلاد من انقطاع التيار الكهربائي، وأُعلنت بعض المناطق مناطق كوارث.

في الوقت نفسه، سجلت موزمبيق أكثر من 12 حالة وفاة.

لكن المسؤولين هناك يقولون إن الرقم الحقيقي لا يزال غير معروف، إذ تضرر 20 ألف شخص من الفيضانات.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، دمر العديد من المنازل جزئيا بسبب الفيضانات الغزيرة

وتقدر وكالة الكوارث الوطنية في موزمبيق أن حوالي 3000 منزل قد دمرت جزئيًا، وأن أكثر من 600 منزل في حالة دمار كامل.

واستمرت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في ضرب بعض المناطق حتى بعد مرور العاصفة، ما أسهم في حدوث الفيضانات.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تعرض الكثير من المنازل للدمار الكامل

وقال رئيس وزراء موزمبيق، كارلوس أغوستينيو دو روزاريو، إن بلاده لا تتوسل من أجل الحصول على المساعدة لكن التحدي أكبر من قدرة أي دولة على مواجهته منفردة.

وأشار إلى تزايد وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة.

وقال: "نحن دولة لا تسهم كثيرًا في تغير المناخ، ومع ذلك فنحن من أكثر الدول التي تعاني من تأثيره". وطالب بمساعدات دولية.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، رجلان يلتقطان صورا لجسر مدمر في موزمبيق

وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسيف) إنه سينشر موظفين في البلاد، لمساعدة نحو 45 ألف شخص يُقدّر أنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي مالاوي، ضربت الفيضانات البنية التحتية لشبكة الكهرباء وكذلك المنازل، تاركة المدن والبلدات غارقة في الظلام، مع ارتفاع منسوب المياه. وبدأت الطاقة تعود للكثيرين، بعد أيام من انقطاع التيار الكهربائي.

وتم إنشاء حوالي 44 مخيماً للطوارئ للتعامل مع آلاف النازحين والمصابين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عثر أطفال على شاحنة جرفتها مياه الفيضانات في مالاوي

وكانت مدغشقر أول دولة تضربها العاصفة المدارية، التي وصلت إلى اليابسة يوم الاثنين، وسجلت أكبر عدد من الوفيات المؤكدة. وتم تحويل المدارس وصالات الألعاب الرياضية في العاصمة أنتاناناريفو إلى ملاجئ طارئة للنازحين.

وقالت بيرثين رازافياريسوا، التي لجأت إلى واحد من تلك المخيمات مع أسرتها المكونة من 10 أفراد، لوكالة فرانس برس: "لقد جلبنا فقط أهم ممتلكاتنا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، احتشد الناس في ملعب رياضي في أنتاناناريفو الأسبوع الماضي بعد هطول أمطار غزيرة - حتى قبل وصول العاصفة

في غضون ذلك، حذرت خدمات رصد الأحوال الجوية في المنطقة من حدوث عاصفة أخرى في المحيط الهندي، قد تتشكل في الأيام المقبلة.