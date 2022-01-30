بالصور: أفريقيا في أسبوع

مجموعة من أفضل الصورة في قارة أفريقيا خلال أسبوع.
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صبي يظهر معدنه، ويرفع ثقلا ضخما في مدينة سويتو في جنوب أفريقيا
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الأيروبيكس هي الخيار الشعبي للناس، خلال تمارين الصباح في العاصمة النيجيرية، أبوجا
مواطنون يفحصون نتائج اختبارات فيروس كورونا خلال حملة تلقيح جماعي، في أبوجا
في اليوم نفسه، سيدة تتفاوض مع بائعة في سوق ووسو في أبوجا، لشراء شعر مستعار
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في غاروا، شمالي الكاميرون، فارس يشارك في احتفال شعبي
تستضيف الكاميرون حاليا نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بحضور آلاف المشجعين في ملعب العاصمة ياوندي، رغم الطقس الحار
ولعب المنتخب الكاميروني أمام جزر القمر، الإثنين، بينما احتشد المواطنون في شوارع مدينة دوالا جنوب غربي البلاد لمتابعة اللقاء عبر التلفزة
لكن المباراة شهدت دهس بعض المشجعين تحت الأقدام بسبب التزاحم عند بوابات الملعب الأوليمبي، الأمر الذي خلف 8 قتلى على الأقل
ورغم هذه المآساة استمرت المنافسات، بين الفرق المشاركة بهدف التأهل لدور الثمانية، وهنا تشارك مشجعة مغربية في احتفالات في مدينة الرباط المغربية بصعود منتخب بلادها بعد الفوز على مالاوي.
مشجع من غامبيا لا يصدق نفسه بعد تأهل منتخب بلاده إثر الفوز على منتخب غينيا، يوم الإثنين
أما يوم الأربعاء، هاهو مشجع من مالي، يوضح موقفه السياسي، عبر الإمساك بصورة قائد الانقلاب العسكري في البلاد، أسيمي، غويتا، الذي أغضب دول تجمع غرب أفريقيا بعد تأخير موعد الانتخابات العامة التي تعهد بها
ورغم الجهود الكبيرة لمشجعي المنتخب النيجيري، كانت النتيجة مخيبة للأمال بعد خروج الفريق أمام المنتخب التونسي.
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مقاتل فنون القتال المختلطة النيجيري، فرانسيس نغانو، في الحلبة بعدما تمكن من هزيمة منافسة الفرنسي، سيريل غاين، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ليستعيد لقب الوزن الثقيل
الدراج الإريتري، بينيام غيرماي، يحتفل بالفوز بالسباق الثاني في سلسلة سباقات"5 في 1" في مايوركا
لاعب الكريكيت الأوغندي، كيدجا يحتفل بتسجيل هدف، خلال المباراة أمام الهند، ضمن منافسات بطولة دولية للاعبين تحت 19 عاما، في ترينيداد وتوباغو
آلاف المواطنين في جنوب أفريقيا يحتشدون على شاطيء موزيمبيرغ لمواجهة الطقس الحار، غربي مقاطعة كيب
في مدينة جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا، أعضاء اتحاد العمال، وانضم إليهم متظاهرون آخرون، يعربون عن تأييد القضية الفلسطينية، خلال تظاهرة أمام مقر المفوضية التجارية الإسرائيلية، في المدينة
هذه المرأة تنظر إلى المجهول عبر نافذة في أطلال منزلها الذي هدمته عاصفة أنا الاستوائية في إحدى قرى غربي مالاوي
منارات ومنازل في إحدى المناطق القديمة في العاصمة المصرية القاهرة
طابور المواطنين أمام إحدى لجان تسجيل الناخبين، قبيل الانتخابات العامة المنتظرة الصيف المقبل، في العاصمة الكينية نيروبي
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