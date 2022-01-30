بالصور: أفريقيا في أسبوع

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أما يوم الأربعاء، هاهو مشجع من مالي، يوضح موقفه السياسي، عبر الإمساك بصورة قائد الانقلاب العسكري في البلاد، أسيمي، غويتا، الذي أغضب دول تجمع غرب أفريقيا بعد تأخير موعد الانتخابات العامة التي تعهد بها