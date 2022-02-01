فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر صحية وبيئية بسبب النفايات الطبية بعد الوباء

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خلفت أول أول ثمانية مليارات جرعة لقاح في شتى أرجاء العالم 48 ألف طن من نفايات الحقن

قالت منظمة الصحة العالمية إن كمية النفايات الناتجة عن وباء كوفيد-19 تشكل تهديدا على البيئة وصحة الإنسان.

وأضافت المنظمة أن المعدات الطبية المستخدمة مثل الإبر تشكل خطورة على الصحة، في حين أن زيادة النفايات البلاستيكية ترهق أنظمة إدارة النفايات.

ودعت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها، الشركات المنتجة إلى استخدام المزيد من المواد القابلة للتحلل البيولوجي، فضلا عن التعبئة والتغليف الذي يحافظ على البيئة.

كما تحدثت عن "حاجة ماسة" لإصلاح طريقة التخلص من النفايات على مستوى العالم.

وتشمل المواد التي تتخلص منها منئشآت الرعاية الصحية الملابس الواقية والحقن والقفازات وأقنعة الوجه وأدوات إجراء الفحوص الطبية.

وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، بعد صدور التقرير يوم الثلاثاء: "من الضروري للغاية تزويد العاملين في الرعاية الصحية بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة، لكن من الضروري أيضا ضمان استخدامها بأمان دون التأثير على البيئة المحيطة".

وخلص التقرير، المؤلف من 71 صفحة، إلى أن معظم المواد الطبية، البالغ عددها 1.5 مليار، والتي وزعتها الأمم المتحدة في الأشهر الأولى من الوباء، انتهى بها المطاف في مكبات القمامة.

وقال التقرير إن القفازات التي تستخدم لمرة واحدة أسهمت في زيادة النفايات مقارنة بأي شيء آخر جرى شراؤه عن طريق نظام الأمم المتحدة.

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ولا توصي إرشادات منظمة الصحة العالمية بمطالبة العاملين في الرعاية الصحية بارتداء القفازات أثناء إعطاء لقاح كوفيد-19، على الرغم من كونها ممارسة شائعة في العديد من الأماكن.

وكشفت إحدى الدراسات، التي استشهد بها التقرير، أنه جرى التخلص من 3.4 مليار قناع للاستخدام الشخصي يوميا في عام 2020 في شتى أرجاء العالم.

ونظرا لأن معظم الأقنعة مصنوعة من مادة البلاستيك، فقد تتسبب النفايات في تلوث الأرض والمياه، خاصة في الدول التي تعاني من وجود أنظمة إدارة نفايات أقل تطورا.

كما خلصت منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يزيد على نصف منشآت الرعاية الصحية في الدول الفقيرة غير قادرة على التعامل مع النفايات بأمان.

وخلفت أول ثمانية مليارات جرعة من لقاح كوفيد على مستوى العالم 144 ألف طن من النفايات في شكل حقن وإبر، الأمر الذي قد يتسبب في إصابات للعاملين في الرعاية الصحية في حالة سوء التخلص منها.