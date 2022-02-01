رأس السنة الصينية: الملايين يبدأون الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة - بالصور

احتفالات رأس السنة القمرية

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رجل يقدم قربانًا من عيدان البخور في معبد في هونغ كونغ

احتفالات رأس السنة القمرية

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اجتذبت أضواء الشوارع الاحتفالية الجماهير، في مدينة هاندان بمقاطعة هيبي شمالي الصين

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فرقة رقص التنين تزور مطعمًا في الحي الصيني في بانكوك، تايلاند

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صبي يحمل الشموع في مدينة بنوم بنه، كمبوديا

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شخص يكسر بيضة على تمثال نمر لينال البركة في معبد صيني في بنوم بنه، كمبوديا

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كاي شين يي، إله الحظ، يتجول في قرية كاباسان الصينية في محيط مدينة سوبرايا، إندونيسيا

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فنانون يعزفون على آلات موسيقية في مدينة يوكوهاما، اليابان

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رجل يمارس طقوس الصلاة في مدينة باليمبانغ بإندونيسيا