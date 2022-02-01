غينيا بيساو: مخاوف من وقوع انقلاب عقب إطلاق نار في العاصمة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم انتخاب "أومارو سيسوكو إمبالو" رئيسًا لـ غينيا بيساو في عام 2019

قُتل شخص واحد على الأقل في عاصمة دولة غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا بحسب ما أفادت التقارير، وسط مخاوف من وقوع محاولة انقلاب.

واندلع إطلاق نار بالقرب من مبنى حكومي في مدينة بيساو، حيث كان يعتقد أن الرئيس "أومارو سيسوكو إمبالو" يحضر اجتماعا لمجلس الوزراء.

وبحسب ما ورد اعتقل الجنود الرئيس ووزرائه.

وندد زعماء دول غرب أفريقيا بما وصفوه بمحاولة انقلابية، وحثوا القوات على العودة إلى الثكنات.

وشهدت المستعمرة البرتغالية السابقة، إحدى أفقر دول العالم، تسعة انقلابات أو محاولات انقلاب منذ عام 1980.

وفي حال تأكد ذلك، سيكون هذا خامس انقلاب عسكري خلال العام الماضي في منطقة غرب ووسط أفريقيا. في الأسبوع الماضي فقط، حدث انقلاب في بوركينا فاسو.

وتعاني غينيا بيساو من ديون خارجية ضخمة واقتصاد يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وأصبحت أيضًا نقطة عبور للمخدرات من أمريكا اللاتينية، ما أدى إلى وصفها من قبل البعض بأنها أول دولة مخدرات في إفريقيا.

وفاز السيد إمبالو بالانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.

وقال المراسل ألبرتو دابو، لبي بي سي نيوز إن مسلحين مجهولين مدججين بالسلاح هاجموا القصر الحكومي، بينما كان الرئيس إمبالو يلتقي برئيس الوزراء "نونو غوميز نبيام" في الداخل.

وقال إن شخصين قتلا، وبحسب "مصادر موثوقة"، فإن الرئيس وجميع أعضاء الحكومة ما زالوا داخل القصر "في قبضة" المهاجمين.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي، إن مسلحين بملابس مدنية فتحوا النار وقتل ضابط شرطة.

وأضاف أن الجيش استعاد السيطرة على الوضع الذي أصبح الآن "هادئا"، لكنه أشار إلى أن مكان وجود الرئيس ورئيس الوزراء غير معروف.