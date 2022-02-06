إعصار باتسيراي: العواصف تضرب مدغشقر للمرة الثانية خلال أسبوعين

قبل 43 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، انتقل البعض إلى ملاجئ للحماية من العواصف

ضربت الرياح والأمطار القوية الساحل الشرقي لمدغشقر، حيث وصل إعصار باتسيراي إلى اليابسة.

والإعصار هو ثاني عاصفة كبرى تشهدها البلاد في أقل من أسبوعين.

واجتاحت العواصف البلاد بسرعة 235 كم في الساعة (146 ميلا في الساعة) وضربت الأمواج العالية المناطق الساحلية.

ونُقل الكثير من الأشخاص إلى مناطق الإيواء من العواصف ويخشى المسؤولون المحليون من أن الانهيارات الأرضية والفيضانات قد تترك عشرات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى.

وتسببت العاصفة آنا في دمار واسع النطاق عندما ضربت مدغشقر، الواقعة في المحيط الهندي الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 55 شخصًا.

ووصل إعصار باتسيراي إلى اليابسة بالقرب من مدينة مانانجاري الجنوبية الشرقية، على بعد حوالي 530 كيلومترًا (310 أميال) من العاصمة أنتاناناريفو، حوالي الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت.

وقالت وزيرة البيئة، فاهينالا راهارينرينا، لبي بي سي إن منازل ومستشفيات ومدارس دُمرت وإن 35 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم، ومن المتوقع أن يرتفع العدد. وقالت إن قرى بأكملها جرفتها العاصفة.

وقالت هانيترا راهاريسوا من مانانجاري لوكالة رويترز للأنباء "الرياح رهيبة. لم أشهد هذا من قبل ... الأمواج شديدة جدا".

وعلى مسافة أبعد من الساحل، احتشد 200 شخص في غرفة واحدة في مبنى خرساني في بلدة فاتوماندري، على أمل أن يحافظ الهيكل القوي نسبيًا على سلامتهم.

والمياه النظيفة شحيحة في المدينة بعد أن أوقفت شركة المرافق الإمدادات قبل العاصفة، مما أثار مخاوف من الإصابة بالأمراض الناجمة عن المياه القذرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بعض الخسائر التي تسبب فيها الإعصار

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وصرح تييري لويسون ليبي، وهو أحد الزعماء المحليين، لوكالة فرانس برس "يجب على الحكومة مساعدتنا مساعدة كاملة. لم نحصل على أي شيء".

وتزيد الأمطار الغزيرة والأمواج العالية من مخاوف حدوث فيضانات لأن الأرض مشبعة بالفعل.

وعلى الرغم من ضعف الإعصار مع تحركه إلى الداخل، مع عودة سرعة الرياح إلى حوالي 110 كيلومترات في الساعة (68 ميلاً في الساعة) ، قالت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد إن العاصفة ستسبب "أضرارًا كبيرة وواسعة النطاق".

ويخشى الخبراء من أن إعصار باتسيراي قد يكون أكثر تدميرا من العاصفة آنا، التي ضربت أيضا موزمبيق وملاوي وزيمبابوي، ودعا المسؤولون المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة.

أعد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مخزونًا من المواد الغذائية لتوزيعها على المحتاجين، بينما تم بالفعل إجلاء بعض الأشخاص. ووضعت الأمم المتحدة طائرات الإنقاذ في حالة تأهب.

من المتوقع أن يتحرك الإعصار غربًا ويصل إلى البحر في قناة موزمبيق في وقت لاحق يوم الأحد، لكن من المتوقع بعد ذلك أن يتجه جنوبًا، متجنبًا البر الرئيسي لأفريقيا.

ويقول برنامج الغذاء العالمي إن النمط الأخير للعواصف المدمرة الناجمة عن الاحتباس الحراري وتغير المناخ تسبب في ضرر كبير في المحاصيل وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.

وقالت مارغريت مالو، مسؤولة كبيرة في برنامج الأغذية العالمي "لقد كان سكان الجنوب الأفريقي في الخطوط الأمامية للظواهر المناخية المتطرفة لسنوات عديدة حتى الآن وكل عاصفة تمر تعيدهم إلى الوراء ، مما يعيد التقدم المحرز".

ويقول الخبراء إن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعاصير ستصبح أكثر تواتراً بسبب تغير المناخ.

وتحاول مدغشقر أيضًا التخفيف من آثار الجفاف، والذي تسببت فيه ظاهرة الاحتباس الحراري.