جوكوفيتش يشكر الرئيس الصربي لدعمه أثناء الشكوك حول فحص كوفيد

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وجه نوفاك الشكر للرئيس

وجه نوفاك جوكوفيتش الشكر للرئيس الصربي للدعم الذي قدمه له أثناء المأزق القانوني المتعلق بمشاركته ببطولة أستراليا الكبرى للتنس.

وكانت تأشيرة النجم الرياضي الصربي قد ألغيت وجرى تسفيره بسبب القوانين الأسترالية المتعلقة بالحصول على لقاح ضد كورونا كشرط لدخول البلاد.

وقال جوكوفيتش إنه لم يشعر أنه كان وحيدا أثناء احتجازه وذلك بفضل المؤازرة التي حصل عليها من جميع أنحاء العالم.

ونفى مسؤولون صرب ادعاءات بأن اللاعب قدم نتائج فحص كوفيد زائفة.

وقال جوكوفيتش للرئيس أكسندر فوتشيتش "أنا ممتن جدا لما قمتم به وهو ما سبب إحراجا سياسيا لكم في العلاقات الدولية".

وأشار الرئيس فوتشيتش إلى أنه رأى كيف كان جوكوفيتش مستعدا للدفاع عن نفسه من أجله ومن أجل بلاده أيضا. وأضاف "شكرته على المعركة الكبرى التي خاضها في أستراليا".

وقال جوكوفيتش إن علاقته بالشعب الصربي تزداد قوة كل يوم، ووعد بأن يكشف النقاب عن ما حصل في أستراليا من وجهة نظره خلال الأيام العشرة القادمة.

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وكانت محاولة جوكوفيتش لدخول أستراليا دون الحصول على لقاح قد أثارت غضبا شعبيا.

ولم يكن جوكوفيتش قد حصل على اللقاح لكنه حصل على إعفاء بسبب إصابته بالعدوى في وقت قريب.

وكانت شرطة الحدود قد احتجزته في الخامس من يناير/كانون ثاني بسبب عدم استيفائه لشروط الحماية من كورونا وسحبت تأشيرته، وألغى أحد القضاة ذلك القرار، لكن وزير الهجرة أليكس هوك ألغى تأشيرته "حرصا على السلامة العامة".

وقد نشرت شهادات فحصيه السلبي والإيجابي في سياق المعركة القانونية، وشكك تقرير لبي بي سي الأسبوع الماضي بالفحوص.

وكانت مجموعة بحثية ألمانية تدعى "زيرفورشونغ" قد أشارت إلى وجود اختلاف بين "الكود" في الفحص الأول والأخير ، وتعاونت مع موقع صحيفة دير سبيغل في نشر القضية.

وتضمنت الوثائق التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية في أستراليا واحدة من المدير بالوكالة لسلطة الصحة الصربية تؤكد أن التواريخ على الشهادتين تطابق الواقع.

وذكرت بي بي سي أن الأرقام المتسلسلة للوثائق تخالف أرقام وثائق من نفس الفترة، لكن مكتب المدعي العام الصربي قال الأربعاء إنه تأكد أن نوفاك جوكوفيتش خضع لأكثر من فحص وإن النتائج المؤرخة في 16 و 22 ديسمبر/كانون أول صحيحة.