بتلات الزهور، وثمار الليمون في أبرز صور الأسبوع حول العالم

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جندي أوكراني يحرس منطقة صناعية مدمرة في بلدة "أفديفكا" في الجبهة الحدودية المحاذية للانفصاليين الموالين لروسيا. الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من المواطنين الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا مغادرة البلد في الحال، بسبب الخطر المحتمل لهجوم روسي.
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لإجراء محادثات تهدف لتقريب وجهات النظر مع الناتو بخصوص أوكرانيا. جرى الاجتماع مع مراعاة ىالتباعد الاجتماعي..
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محتجون يجلسون تحت جسر أمباسادور في مدينة ويندسور ، مقاطعة أونتاريو في كندا، حيث قطعوا الطريق على حركة السير القادمة من ديترويت إلى كندا احتجاجا على القيود المفروضة بسبب كوفيد.
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دير سان سلفادور دي لا فيديلا في كاتالونيا الإسبانية، عادة لا يمكن الوصول إليه إلا بالقارب، لكن يمكن الوصول إليه الآن مشيا على الاقدام.
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الممثل هيكا ماكاتش يصل إلى افتتاح مهرجان البرلينالي السينمائي الثاني والسبعين في برلين.
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بتلات الأزهار تهطل على رمز ديني هندي (سادو)في مدينة ألله اباد في الهند. بينما يقيم شعائر في بداية مهرجان "ماغ ميلا" في براياغراج (ألله أباد سابقا) والذي يستمر شهرا .
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نائبة رئيس الفلبين لني روبريدو تلوح لمؤيديها بينما تبدأ حملتها للانتخابات الرئاسية في ناغا. وترتدي روبريدو، التي كانت ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان، ثوبا زهري اللون، وهو لون حملتها وتطالب "بثورة زهرية".
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سيارة أمريكية قديمة تمر بجانب أمواج عاتية خلقتها رياح شديدة في مدينة هافانا في كوبا.
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عامل يضع اللمسات الأخيرة لتمثال مصنوع من ثمار الليمون والبرتقال ، يحمل اسم "أبورا بكين"، في مهرجان الليمون في مينتون الفرنسية.
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إماراتيون على ظهور الجياد في أبوظبي عند غروب الشمس.
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