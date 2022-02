بوليوود: من هي لاتا مانغيشكار "عندليب" الهند التي توفيت عن عمر ناهز 92 عاما؟

قبل 51 دقيقة

سيدة متعددة الهوايات

كانت تهوى الذهاب إلى السينما - وكان فيلمها الأمريكي المفضل هو "أنا والملك" ( The King and I )، الذي قالت إنها شاهدته 15 مرة، وكانت تحب كذلك فيلم "الغناء في المطر" ( Singing in the Rain ). كما كانت سلسلة أفلام جيمز بوند - أو على الأقل تلك التي لعب بطولتها شون كونري أو روجر مور، من بين أفلامها المفضلة. لكن بوند لم يكن البطل البريطاني الوحيد الذي لفت انتباهها، إذ كانت تقتني كافة روايات شيرلوك هولمز.