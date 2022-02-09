الجيش الهندي ينقذ متسلقا حوصر في شق تل لـ 48 ساعة

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Indian Army التعليق على الصورة، فريق من الجيش تمكن من التواصل مع الشاب قبل إنقاذه.

أنقذ متسلقو الجبال في الجيش الهندي رحالا مصابا تقطعت به السبل، وظل بلا طعام أو ماء لما يقرب من 48 ساعة في شق تل شديد الانحدار في ولاية كيرالا جنوبي الهند.

وكان آر بابو، 23 عاما، قد انزلق وسقط في الشق الاثنين خلال نزهة مع ثلاثة من أصدقائه.

وأخفقت ثلاث فرق في الوصول إليه في وقت سابق.

ولكن الجيش الهندي تمكن صباح الأربعاء من الاتصال به أخيرا.

وذكر موقع مانوراما الإخباري على الإنترنت أن "أفراد الجيش الذين نفذوا مهمة الإنقاذ وصلوا بالقرب من آر بابو، وأعطوه ماء وطعاما. ثم اصطحبه أحد أفراد فريق الإنقاذ إلى قمة التل بعد أن أعطاه معدات للسلامة".

وتشتهر تلة كورومباتشي، التي يبلغ ارتفاعها 305 أمتار والواقعة في منطقة بالاكاد في ولاية كيرالا، بتضاريسها الشديدة الانحدار، وحذرت إدارة الغابات بالولاية المتنزهين في السابق من مخاطر التنزه أعلى التلة.

وذكرت تقارير أن بابو لم يكن لديه سوى مساحة تكفي بالكاد للجلوس داخل الشق الذي سقط وعلق فيه.

وبعد فشل أصدقائه في سحبه باستخدام العصي والحبال، نزلوا من التل وطلبوا المساعدة من الشرطة.

وأرسل بابو صورا للمكان وصورا ذاتية له لمساعدتهم في تحديد موقعه.

ومع توسع نطاق جهود الإنقاذ، استخدمت السلطات طائرات بدون طيار لرصد موقعه على جانب التل حيث كان عالقا.

ونفذت مروحيات خفر السواحل عدة طلعات جوية يوم الثلاثاء للوصول إليه، لكنها لم تفلح بسبب تضاريس المكان وشدة الانحدار فيه.

ولم تتمكن فرق الإنقاذ من توصيل الطعام والماء إليه حينئذ.

صدر الصورة، Indian Army التعليق على الصورة، الشاب وهو يجلس في الشق الذي علق فيه.

وأعرب النائب البرلماني عن المنطقة، شافي بارامبيل، عن مخاوفه بشأن صحة بابو.

وقال "حتى ظهر الثلاثاء كان يتجاوب مع أفراد الإنقاذ برفع يديه. لكنه بحلول المساء أصبح ضعيفا للغاية".

وقال مسؤول مشارك في العملية لصحيفة هندوستان تايمز، إن السلطات أشعلت اللهب ليل الثلاثاء لإبعاد الحيوانات البرية عن المنطقة.

وأعدت السلطات فريقا من الجيش الهندي بعد أن طلب رئيس وزراء الولاية المساعدة.

وتمكن الجيش أخيرا من التواصل مع بابو صباح الأربعاء، قائلا له "وصلنا، لا تقلق".