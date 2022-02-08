البابا المتقاعد بنديكت الـ16 يقر بأخطاء في التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي

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أقر البابا المتقاعد بنديكت السادس عشر بحدوث أخطاء في التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي عندما كان رئيسا للأساقفة في ميونيخ.

وفي خطاب أصدره الفاتيكان، طلب البابا المتقاعد العفو عن أي "خطأ جسيم" لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات بشخصه.

وزعم تقرير ألماني بشأن الكنيسة الكاثوليكية أن البابا المتقاعد أخفق في التعامل مع أربع قضايا اعتداء جنسي على أطفال.

وقبل توليه الباباوية، كان بنديكت السادس عشر يعرف باسم جوزيف راتزينغر، وكان رئيس أساقفة ميونيخ من عام 1977 إلى عام 1982.

ويزعم تقرير صادر عن شركة محاماة ألمانية أن الانتهاكات استمرت في عهده، وأن القساوسة المتهمين بارتكاب الانتهاكات ظلوا نشطين في أدوار بالكنيسة.

وفي أول رد شخصي له على التقرير، كتب البابا السابق، البالغ من العمر الآن 94 عامًا "لقد كنت اتحمل مسؤوليات كبيرة في الكنيسة الكاثوليكية. والأكبر هو ألمي من الانتهاكات والأخطاء التي حدثت في تلك الأماكن المختلفة خلال فترة ولايتي".

ووصف الإجراءات ضد ضحايا الاعتداء الجنسي بأنها "خطأ فادح".

وقال "لا يسعني مرة أخرى إلا أن أعبر لجميع ضحايا الاعتداء الجنسي عن خزيي العميق وحزني العميق وطلبي الصادق للمغفرة".

وأضاف "قريبا جدا سأجد نفسي أمام القاضي الأخير في حياتي".

وقبل إصدار التقرير في يناير/كانون الثاني، نفى البابا بنديكت أنه حضر اجتماعا في عام 1980 حول قضايا الاعتداء الجنسي عندما كان رئيسا لأساقفة ميونيخ.

لكن بعد صدور التقرير، قال إنه حضر الاجتماع بالفعل. وقال سكرتيره الشخصي في ذلك الوقت، رئيس الأساقفة جورج غانسوين، إن ثمة حذف حدث سهواً في تحرير البيان الذي صدر حينها، وأن الأمر لم يكن بسبب سوء نية.

وأشار البابا بنديكت إلى هذا في خطابه، قائلاً إنه شعر بجرح عميق من استخدام هذا السهو "للتشكيك في مصداقيتي، وحتى وصفي بالكاذب".