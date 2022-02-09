القبض على مسافر في بريطانيا اتهمته امرأة باغتصابها أثناء رحلة جوية

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ألقت السلطات في مطار هيثرو، بالعاصمة البريطانية لندن، القبض على مسافر يشتبه في قيامه باغتصاب سيدة خلال رحلة ليلية عبر المحيط الأطلسي قادمة من ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقدمت السيدة شكوى لطاقم الطائرة قبل هبوطها في مطار هيثرو تقول إن رجلا أجبرها على ممارسة الجنس على متن الطائرة، حيث كان الراكبان في درجة رجال الأعمال، وأثناء نوم الركاب الآخرين.

وأبلغ طاقم الطائرة سلطات المطار بوجود هذا البلاغ قبل الهبوط.

وكان رجال الشرطة قد صعدوا إلى متن الرحلة التابعة لشركة طيران "يونايتد إيرلاينز" بعد هبوط الطائرة في الساعة 6:39 صباحا بتوقيت غرينتش، وقبضوا على الرجل.

واضافت الشرطة في بيان لها أن الرجل أفرج عنه بكفالة مع استمرار التحقيقات في القضية.

وأشارت أنباء إلى أن الشرطة أجرت بحثا جنائيا كاملا في مقصورة الطائرة، بينما أجرى الضباط المتخصصون مقابلة مع المرأة، وهي بريطانية أيضا.

وقال متحدث إن شرطة العاصمة كانت على علم بوقوع "حادث أثناء رحلة جوية قادمة للبلاد".

وأضافت الشرطة: "صاحبة الشكوى، وهي سيدة تبلغ من العمر 40 عاما، يدعمها ضباط مختصون، والتحقيقات جارية ".

وقالت السيدة إنها تعرضت لهذا الاعتداء من جانب رجل يبلغ من العمر 40 عاما، على متن الطائرة القادمة من نيوجيرسي إلى لندن، في 31 يناير/كانون الثاني.

ونقلت صحف بريطانية عن مصدر بريطاني قوله: "يبدو أن الطرفين لم يكونا على معرفة مسبقة ببعضهما بعضا، لكن يبدو أنهما شوهدا يتحدثان مع بعضهما ويشربان قبل الرحلة وأثناءها".

وأضاف: "تعاملت الشرطة بجدية مع الأمر، وأجرى مسؤولو الطب الجنائي تحقيقا شاملا في مقصورة الطائرة التي قيل إن الواقعة حدثت فيها".