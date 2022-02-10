قائدة شرطة لندن تستقيل من منصبها
استقالت مفوضة شرطة العاصمة البريطانية لندن، كريسيدا ديك، من منصبها بعد جدل بشأن ردها على تقرير يقيم سلوك الشرطة.
وقالت السيدة كريسيدا إنها لم يكن لديها "خيار آخر"، بعد أن أوضح لها عمدة لندن صادق خان أنه لا يثق في قيادتها.
وفي الأسبوع الماضي، كشف تقرير للهيئة المسؤولة عن مراقبة سلوك الشرطة عن كراهية للنساء "مخزية" وتمييز وتحرش جنسي بين بعض صفوف شرطة العاصمة.
كانت السيدة كريسيدا أول امرأة تقود أكبر قوة شرطة في بريطانيا.
وتحدثت كريسيدا إلى بي بي سي قبل ساعات من إعلان استقالتها، وقالت إنها "غاضبة للغاية" إزاء النتائج التي توصلت إليها الهيئة المعنية بمراقبة سلوك الشرطة، وإنها "ليس لديها أي نية على الإطلاق" للاستقالة.
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لكن في بيانه، قال خان إنه "غير راض" عن رد السيدة كريسيدا وإنها "ستتنحى" نتيجة لذلك
وشكر خان المفوضة على عملها الشرطي، الذي استمر نحو 40 عامًا.
وقال إنه سيعمل الآن "عن كثب مع وزيرة الداخلية على تعيين مفوض جديد"، بهدف استعادة الثقة في شرطة العاصمة.
واتفقت كريسيدا، التي شغلت هذا المنصب لمدة أربع سنوات، مع عمدة لندن على أنها ستستمر في عملها لفترة زمنية قصيرة لإتمام تسليم مهامها بشكل منظم لمن سيخلفها.