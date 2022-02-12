فيروس كورونا: الشرطة البريطانية ترسل أسئلة إلى بوريس جونسون بشأن "حفلات الإغلاق"

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تلقى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أسئلة من شرطة العاصمة لندن في إطار تحقيق بشأن حفلات نظمت في مقر الحكومة أثناء فترة الإغلاق.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الشرطة تواصلت مع رئيس الوزراء، وأنه "سوف يرد كما هو مطلوب منه".

وأرسلت الشرطة الأسئلة عبر البريد الإلكتروني إلى أكثر من 50 شخصا. وتستفسر عما حدث خلال هذه الفعاليات.

وقالت الشرطة الأربعاء الماضي إن الرد على هذه الاستفسارات لابد أن يكون خلال سبعة أيام، لكنها أشارت إلى أن الاتصال بالأشخاص المعنيين بهذا التحقيق لا يقضي بالضرورة توقيع غرامات عليهم.

ويواجه جونسون ضغوطا شديدة بسبب المزاعم التي ترددت عن حفلات أقيمت أثناء إغلاق كورونا، وسط مطالبات من قبل أعضاء في حزب المحافظين الحاكم باستقالة رئيس الوزراء.

وقال رئيس وزراء بريطانيا في وقت سابق إنه ينتظر انتهاء تحقيقات الشرطة، معتذرا عن "الأشياء التي لم تتم تسويتها" ببساطة بسبب خلافات حزبية.

وكان من المنتظر أن يتسلم بوريس جونسون وزوجته كاري استمارات أسئلة من الشرطة بالبريد الإلكتروني، لكن الحكومة البريطانية لم تذكر أن زوجة رئيس الوزراء تلقت شيئا.

وتتناول التحقيقات مزاعم بشأن 12 تجمعا في ثمانية تواريخ مختلفة - قيل إن رئيس الوزراء شارك في بعضها - لتحديد ما إذا كانت تلك الفعاليات شهدت انتهاكا لقيود كورونا.

وأشارت نتائج أولية لتحقيق منفصل أجرته المسؤولة في الخدمة المدنية، سو غراي، إلى "إخفاق في القيادة والتقدير" فيما يتعلق بالتجمعات التي نُظمت في مقر الحكومة وغيره من الأماكن في منطقة داوننغ ستريت ووايتهول.

وأوضحت غراي أن التحقيقات التي تجريها الشرطة جعلتها "مقيدة للغاية" في ما يمكن أن تقوله، موضحة أنها غير قادرة على نشر تقرير "ذي مغزى" في هذه المرحلة.