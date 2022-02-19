استمرار البحث عن 12 مفقودا إثر حريق عبارة قرب شواطئ كورفو اليونانية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، هرعت طواقم إنقاذ من إيطاليا واليونان لمحاولة إخماد الحريق

تتواصل جهود البحث عن 12 مفقودا بعد أن شب حريق في عبارة بالقرب من شواطئ جزيرة كورفو اليونانية.

ويعتقد أن جميع المفقودين من سائقي الشاحنات من بلغاريا واليونان وتركيا وليتوانيا، حسب ما أفادت السلطات اليونانية.

وكانت النيران التي اشتعلت في العبارة الجمعة ما تزال مندلعةبعد مضي 24 ساعة، معيقة عمليات الإنقاذ. ولم يعرف بعد سبب الحريق.

وقد تم إجلاء 280 شخصا ونقل اثنان بالجو بعد أن حاصرتهم النيران داخل العبارة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال مسؤولون يونانيون إن جميع من في العبارة تم إجلاؤه

وكانت العبارة، التي تحمل اسم "يورفيري أوليمبيا" والمملوكة لشركة غريمالدي لاينز الإيطالية، قد غادرت مدينة إيغومانتيسا في اليونان متجهة إلى ميناء برينديسي في إيطاليا حين اندلع الحريق في المنصة المخصصة للعربات.

وتحمل العبارة 239 راكبا و51 من طاقم الملاحة، بحسب المعلومات الرسمية وفقا للشركة المالكة، لكن تم إنقاذ مواطنين اثنين من أفغانستان لم يكونا مسجلين ضمن الركاب، حسب ما أفاد خفر السواحل لوكالة أنباء فرانس برس.

وأعطت السلطات تفاصيل 12 شخصا مفقودا، وقالت إنهم من سائقي الشاحنات على الأغلب، سبعة منهم من بلغاريا وثلاثة من اليونان وواحد من تركيا وواحد من ليتوانيا.

ويعتقد أن المفقودين كانوا ينامون في عرباتهم عوضا عن الكبائن المزدحمة للعبارة، وفقا لسائقين أجرى معهم التلفزيون اليوناني مقابلات.

وتمكن فريق إنقاذ متخصص من الصعود إلى العبارة بعد مضي 12 ساعة على اندلاع النيران لكنها كانتما تزال مشتعلة صباح السبت، معيقة جهود الإنقاذ.