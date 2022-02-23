الجريمة: عملية احتجاز رهائن خلال سطو مسلح على متجر أبل في مدينة أمستردام الهولندية

ضباط خدمة التدخل الخاصة يصلون إلى مكان احتجاز الرهائن في متجر آبل في لايدزبلين، أمستردام، هولندا، 22 فبراير/شباط 2022.

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وصل ضباط متخصصون ومسلحون إلى مكان الحادث

تعالج الشرطة الهولندية في أمستردام عملية احتجاز رهائن في متجر لشركة أبل في منطقة لايدسبلين المزدحمة بالمدينة.

وجرى استدعاء عناصر الشرطة في بادئ الأمر للتعامل مع عملية سطو مسلح بعد ظهر يوم الثلاثاء، تحولت لاحقا إلى عملية احتجاز رهائن.

وقالت الشرطة إن الضباط المتخصصين موجودون في المكان للتعامل مع شخص مسلح، وقد تمكن العديد من الأشخاص من مغادرة المتجر.

بيد أن ضباط الشرطة قالوا إنهم مترددون في الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وطالبت الشرطة الناس في المنطقة بالتوقف عن مشاركة الصور أو البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامة من لا يزالون داخل المباني.

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وبدا أن الصور المتداولة في وسائل الإعلام الهولندية تظهر رجلا يلوح بسلاح ناري في يده بينما يمسك شخصا بذراعه الأخرى.

وقال تلفزيون "ايه تي 5" الإخباري إن شهودا قريبين أبلغوا عن سماعهم طلقات نارية مع بدء الحادث، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك.

وشارك العشرات من ضباط الشرطة في تطويق الميدان وطلب من الناس تجنب المنطقة.

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ولايدسبلين هي ساحة شهيرة خارج سلسلة القنوات المائية الحلقية في وسط مدينة أمستردام، وليس بعيدا عن معرض متحف ريكز الفني الشهير.

ومتجر أبل المذكور هو المتجر الرئيسي للشركة في المدينة ومثل المتاجر المماثلة في المدن الكبرى الأخرى، يحتل موقعا بارزا، وهو يقع في هذه الحالة، في مبنى هيرش الذي بني في أوائل القرن العشرين في الزاوية الجنوبية من الساحة.

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يقع متجر أبل في مبنى هيرش في الزاوية الجنوبية في الساحة