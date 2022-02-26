روسيا وأوكرانيا: العاصمة كييف تحت القصف

قبل 38 دقيقة

تواصل القوات الروسية هجومها العسكري على أوكرانيا المجاورة، مع احتدام القتال في شوارع العاصمة كييف.

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أصيب مبنى سكني بالقرب من مطار جولياني في كييف بصاروخ، في وقت سابق من اليوم السبت.

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تُظهر الصور حفرة تمتد في خمسة طوابق على الأقل، تم تفجيرها في جانب المبنى.

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حضرت خدمات الطوارئ إلى مكان القصف.

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قام رجال الإطفاء بإخماد النيران داخل مبنى سكني تم تفجيره.

صدر الصورة، Anadolu Agency / Getty Images

تقول السلطات إنه يتم "تحديد" عدد الضحايا، بينما تجري عملية الإجلاء.

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اختبأ الناس عند سماع صفارات الإنذار بالقرب من المبنى السكني المتضرر.

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قال الجيش الأوكراني إنه صد هجوما على أحد الطرق الرئيسية في غربي العاصمة، في وقت مبكر من صباح اليوم.

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جنود أوكرانيون بالقرب من عربات مدمرة في موقع قتال مع القوات الروسية.

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كانت هناك فترات من القتال في الشوارع، حيث حاولت القوات الروسية اختراق دفاعات المدينة.

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