الغزو الروسي لأوكرانيا: بوتين يضع القوة النووية لروسيا في "حال تأهب خاصة"

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش، بوضع قواته النووية في "حال تأهب خاصة"،وهو أعلى مستوى من التأهب لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وفي حديثه إلى كبار المسؤولين العسكريين، وفيهم وزير الدفاع سيرجي شويغو، قال بوتين إن الدول الغربية اتخذت "إجراءات غير ودية" تجاه روسيا وفرضت عقوبات "غير شرعية".

وتسهل هذه الخطوة إطلاق أسلحة نووية، لكن مراسل بي بي سي الأمني، ​​غوردون كوريرا، قال إنها طريقة روسيا لإرسال تحذير إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو )، بدلاً من الإشارة إلى نية استخدامها.

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيل ، الخطوة بأنها "غير مقبولة،" في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز.

وقالت غرينفيلد"هذا يعني أن الرئيس بوتين، يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق، وعلينا أن نواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة".

وجاء أمر بوتين في الوقت الذي أعلن فيه نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن وفدًا من كييف سيلتقي بالمسؤولين الروس دون شروط مسبقة، على حدود بلاده مع روسيا البيضاء.

وفي اليوم الرابع من الغزو الروسي لأوكرانيا ، ظلت كييف تحت السيطرة الأوكرانية، بينما زعم المسؤولون أنهم صدوا هجومًا على خاركيف ، ثاني أكبر مدينة في البلاد، التي شهدت قتالا في شوارعها.

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وقال بوتين في تصريحات متلفزة ". "الدول الغربية لا تتخذ فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في المجال الاقتصادي، ولكن كبار المسؤولين من أعضاء الناتو البارزين أدلوا بتصريحات عدوانية فيما يتعلق ببلدنا".

وردا على قرار بوتين، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لشبكة سي إن إن، "هذا خطاب خطير. هذا سلوك غير مسؤول ".

وحذر بوتين الدول الأجنبية من التدخل في غزوه لأوكرانيا، قائلاً إن ذلك قد يؤدي إلى "عواقب لم يروها من قبل".

وقال مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى لوكالة أسوشييتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن خطوة بوتين "من المحتمل أن تجعل الأمور أكثر خطورة بكثير".

ولم يكشف مسؤولو الدفاع الأمريكيون عن موقفهم النووي الحالي، باستثناء القول إن الجيش مستعد في جميع الأوقات للدفاع عن وطنه وحلفائه.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، إن بوتين يلجأ إلى نمط استخدمه في الأسابيع التي سبقت شن الغزو ، "وهو صنع تهديدات غير موجودة من أجل تبرير المزيد من العدوان".

وقالت باسكي لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة أيه بي سي إن روسيا لم تتعرض لتهديد من قبل حلف شمال الأطلسي أو أوكرانيا.