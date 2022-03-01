بالصور: كييف تحت القصف

كييف

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دورية للجنود الأوكرانيين أثناء حظر التجول بينما تواصل القوات الروسية زحفها نحو كييف. عمدة كييف فيتالي كليتشكو كان أعلن حظر التجول من الخامسة مساء إلى الثامنة صباحا يوم 28 فيراير/ شباط

جندية

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جندية في الجيش الأوكراني تجول في الشارع قرب ساحة ميدان

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عضو البرلمان الأوكراني، سفيتاوسلاف يوراش، 26 عاماً، يحمل السلاح للدفاع عن كييف

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أعضاء في قوات الدفاع عن التراب الأوكراني يصنعون قنابل المولوتوف

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جندي أوكراني مع كلبه ينظر إلى تصاعد أعمدة الدخان من مخزن للنفط في كييف بعدما تعرض لصاروخ روسي

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مجمع سكني قرب مطار كييف تعرض السبت إلى صاروخ

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صور كاميرات المراقبة حصلت عليها رويترز تظهر سقوط الصاروخ

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صورة تظهر ثقباً يشمل 5 طوابق على الأقل في جنب العمارة

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فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران

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فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران داخل الشقق التي تعرضت للقصف

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السلطات تقول إن عملية تحديد عدد الضحايا جارية بينما تتواصل عملية الإجلاء

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198 أوكرانياً قتلوا بينهم ثلاثة أطفال منذ بداية الغزو، حسب وزير الصحة فكتور لياشكو

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مدنيون يختبئون بعد سماع صافرات الإنذار قرب مجمع سكني تعرض للقصف

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جنود أوكرانيون في مواقع حراسة بالعاصمة كييف

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بعض السكان يغادرون حي زولياني السبت في كييف

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القوات الأوكرانية قالت إنها تصدت لهجوم في إحدى الطرق الرئيسية غرب البلاد

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جنود أوكرانيون قرب عربات محترقة في موقع اشتباكات مع القوات الروسية

غزو روسيا لأوكرانيا: تغطية مفصلة

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وقعت اشتباكات عندما حاولت القوات الروسية اقتحام الدفاعات الأوكرانية

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أوكرانيون ينتظرون في المخابئ أثناء القصف على كييف