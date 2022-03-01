بالصور: كييف تحت القصف

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دورية للجنود الأوكرانيين أثناء حظر التجول بينما تواصل القوات الروسية زحفها نحو كييف. عمدة كييف فيتالي كليتشكو كان أعلن حظر التجول من الخامسة مساء إلى الثامنة صباحا يوم 28 فيراير/ شباط
جندية في الجيش الأوكراني تجول في الشارع قرب ساحة ميدان
عضو البرلمان الأوكراني، سفيتاوسلاف يوراش، 26 عاماً، يحمل السلاح للدفاع عن كييف
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أعضاء في قوات الدفاع عن التراب الأوكراني يصنعون قنابل المولوتوف
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جندي أوكراني مع كلبه ينظر إلى تصاعد أعمدة الدخان من مخزن للنفط في كييف بعدما تعرض لصاروخ روسي
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مجمع سكني قرب مطار كييف تعرض السبت إلى صاروخ
صور كاميرات المراقبة حصلت عليها رويترز تظهر سقوط الصاروخ
صورة تظهر ثقباً يشمل 5 طوابق على الأقل في جنب العمارة
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران داخل الشقق التي تعرضت للقصف
السلطات تقول إن عملية تحديد عدد الضحايا جارية بينما تتواصل عملية الإجلاء
198 أوكرانياً قتلوا بينهم ثلاثة أطفال منذ بداية الغزو، حسب وزير الصحة فكتور لياشكو
مدنيون يختبئون بعد سماع صافرات الإنذار قرب مجمع سكني تعرض للقصف
جنود أوكرانيون في مواقع حراسة بالعاصمة كييف
بعض السكان يغادرون حي زولياني السبت في كييف
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القوات الأوكرانية قالت إنها تصدت لهجوم في إحدى الطرق الرئيسية غرب البلاد
جنود أوكرانيون قرب عربات محترقة في موقع اشتباكات مع القوات الروسية
وقعت اشتباكات عندما حاولت القوات الروسية اقتحام الدفاعات الأوكرانية
أوكرانيون ينتظرون في المخابئ أثناء القصف على كييف