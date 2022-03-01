بالصور: كييف تحت القصف

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دورية للجنود الأوكرانيين أثناء حظر التجول بينما تواصل القوات الروسية زحفها نحو كييف. عمدة كييف فيتالي كليتشكو كان أعلن حظر التجول من الخامسة مساء إلى الثامنة صباحا يوم 28 فيراير/ شباط