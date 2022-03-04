أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي، ماذا نعرف عنها أيضاً؟

قبل 25 دقيقة

التعليق على الصورة، خريطة أوكرانيا

حصلت أوكرانيا على استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ومنذ ذلك الحين تأرجحت بين السعي إلى تكامل أوثق مع أوروبا الغربية والانجرار إلى فلك روسيا التي ترى أن أوكرانيا ذات الميول الغربية تمثل مصدر تهديد لمصالحها.

هي ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة وتضم سهولا زراعية واسعة وخصبة ومناطق صناعية تضم العديد من الصناعات الثقيلة في الشرق.

رغم أن أوكرانيا وروسيا تجمعهما أصول تاريخية مشتركة، فإن غرب البلاد لديه علاقات أوثق مع جيرانه الأوروبيين وخاصة بولندا والمشاعر القومية أقوى هناك.

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اللغة الروسية هي اللغة الأساسية لأقلية كبيرة من السكان لا سيما في المدن والمناطق الشرقية الصناعية.

في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014 حكمت البلاد عدد من الحكومات ذات الميول الغربية.

لكن روسيا استغلت الفرصة للاستيلاء على شبه جزيرة القرم وتسليح الجماعات المتمردة لاحتلال أجزاء من شرق البلاد وبدأت في النهاية بعملية غزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

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حقائق

العاصمة: كييف

عدد السكان: 44.9 مليون

المساحة: 603700 كيلومتر مربع

اللغات الرئيسية: الأوكرانية (الرسمية) والروسية

الديانة الرئيسية: المسيحية

متوسط العمر: 64 سنة (رجال) 75 سنة (نساء)

العملة: الهريفنيا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس زيلينسكي

الرئيس: فلوديمير زيلينسكي

ذاعت شهرة زيلينسكي في البداية عندما لعب دور رئيس خيالي في برنامج كوميدي تلفزيوني وعكست حملته الانتخابية الناجحة موقف الشخصية التي مثلها في البرنامج وهو مناهضة مؤسسة الحكم.

وفاز حزبه، خادم الشعب، بالانتخابات البرلمانية المبكرة في يوليو 2019 مما منحه السيطرة على كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

في خطاب تنصيبه، قال زيلينسكي إن إنهاء التمرد الذي تغذيه موسكو في الشرق سيكون على رأس أولوياته، وواصل حشد الأوكرانيين لمقاومة الغزو الروسي في عام 2022.

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الإعلام:

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تبنت وسائل الإعلام الوطنية أجندة وطنية موحدة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع الصراع المسلح في الشرق.

حظرت أوكرانيا بث قنوات تلفزيونية روسية رئيسية على أراضيها في المقابل شهدت المناطق الواقعة تحت السيطرة الروسية أو الانفصاليين إسكات وسائل الإعلام المؤيدة لكييف.

كما تمنع السلطات الوصول إلى بعض المواقع والشبكات الاجتماعية الروسية الشهيرة.

ويهيمن التلفزيون على المشهد الإعلامي والشبكات التلفزيونية التجارية الكبرى هي المسيطرة.

وتصدر العديد من الصحف طبعات باللغتين الأوكرانية والروسية.

محطات رئيسية

1918: أعلنت أوكرانيا استقلالها بعد الثورة الروسية.

1921 : وقعت أوكرانيا تحت الحكم السوفيتي بعد احتلال الجيش الأحمر الروسي ثلثي مساحة البلاد.

1932: مات ما لا يقل عن سبعة ملايين فلاح بسبب المجاعة خلال الحملة التي قادها ستالين لنشر الجمعيات التعاونية الفلاحية التي كانت تعرف باسم الكولخوزات خلال المرحلة الشيوعية.

1941: عانت أوكرانيا من دمار هائل خلال الحرب العالمية الثانية وأثناء الاحتلال النازي لها.

1945: أدى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى ضم الاتحاد السوفييتي لأراض غرب أوكرانيا بشكل نهائي.

1986: انفجار مفاعل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وانتشار سحابة إشعاعات نووية عبر أوروبا.

1991 : بينما كان الاتحاد السوفيتي في طريقه إلى التفكك أعلنت أوكرانيا استقلالها.

2004 : الاحتجاجات الجماهيرية للثورة البرتقالية تجبر المؤيدين لأوروبا على تغيير الحكومة.

2014 : ثورة ساحة ميدان تطيح بالحكومة الموالية للكرملين بسبب تعثر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وفي نفس العام استولت روسيا على شبه جزيرة القرم ودعمت متمردين موالين لها لاحتلال أجزاء من شرق البلاد.