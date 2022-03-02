روسيا وأوكرانيا: وزير الدفاع البريطاني يُعارض فرض حظر جوي

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حذر بين والاس من أن حظر الطيران فوق أوكرانيا سيؤدي إلى مواجهات مباشرة مع روسيا

رفض وزير الدفاع البريطاني دعوات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا.

وكرر بين والاس تحذيرات سابقة مفادها أن من شأن فرض حظر جوي في أوكرانيا التسبب في اندلاع حرب على مستوى أوروبا مع قوة لديها سلاح نووي.

وناشد زعماء أوكرانيا الغرب إقامة منطقة حظر طيران لكن دعواتهم قوبلت بالرفض مرارا.

ومع استمرار الغزو الروسي، الذي بدأ قبل أسبوع، كُثفت الهجمات على المدن الرئيسية في أوكرانيا مع احتدام القتال بين الجانبين في شمال وشرق وجنوب البلاد.

ويعني فرض حظر الطيران في الأجواء الأوكرانية أن تشتبك قوات عسكرية - خاصة قوات الناتو - مع المقاتلات الروسية بشكل مباشر وأن تفتح عليها النار إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وفي مقابلة مع بي بي سي، طالب العالم الأوكراني غليب مازيبا، من مدينة خاركيف التي تشهد قتالا عنيفا بين القوات الروسية والأوكرانية، بـ"غلق الأجواء الأوكرانية أمام الصواريخ والطائرات الروسية" لحماية المدنيين.

وأضاف أنه إذا لم تُغلق الأجواء في المنطقة "فسوف يستمر القصف حتى تتحول المدينة إلى رماد".

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لكن وزير الدفاع البريطاني بين والاس قال لبي بي سي إن حظر الطيران يحتاج في تنفيذه إلى قوات جوية غربية، وهو ما سيؤدي حتما إلى معارك جوية مع المقاتلات الروسية لمنع تحليقها.

وأضاف أن فرض حظر الطيران في الأجواء الأوكرانية سوف يحقق مكاسب تكتيكية للقوات الروسية الغازية، إذ أنه سوف يمنع تحليق الطائرات الأوكرانية أيضا.

"إذ أقيمت منطقة حظر طيران، فسوف يتمكن الجيش الروسي ذو الحجم الهائل من التحرك بحرية، وهو ما لا يستطيع أن يفعله في الوقت الراهن".

وأشار إلى أن أغلب الغارات الروسية على أوكرانيا تستخدم صواريخ وقذائف تطلقها المدفعية الثقيلة، وهو ما لن يتأثر بحظر الطيران.

وكرر والاس تحذيرات رددها سياسيون وخبراء عسكريون غربيون من أن إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد في الصراع الحالي.

وأشار إلى سبيل آخر لفرض منطقة حظر جوي، وذلك من خلال تسليح الجيش الأوكراني بقدرات مضادة للطيران، وهي السياسة التي "قادت بريطانيا الطريق إليها"، بحسب والاس.

وقال إن هذه السياسة أسهمت في الحد من العمليات الجوية الروسية، إذ تحول على الأقل دون شن غارات جوية روسية أثناء النهار.

وفي الأيام القليلة الماضية تزايدت مطالب بإقامة منطقة حظر للطيران في الأجواء الأوكرانية للحد من الغارات الجوية الروسية.

التعليق على الصورة، واجه بوريس جونسون مطالبة مباشرة من صحفية أوكرانية بفرض حظر طيران في بلادها لحماية المدنيين

وواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الثلاثاء، مطالبة مباشرة من صحفية أوكرانية بفرض حظر طيران على أوكرانيا لحماية المدنيين، لكنه رد بأن "القتال المباشر مع روسيا شيء لا يمكن أن تتورط فيه المملكة المتحدة لأنه سوف يكون صعبا جدا".

رغم ذلك، اقترح القيادي في حزب المحافظين ورئيس لجنة الدفاع بمجلس العموم، توبياس إلوود، أن يفرض الناتو منطقة حظر جوي "جزئية أو كلية لأغراض إنسانية".