باكستان: مقتل العشرات في تفجير مسجد للشيعة في بيشاور

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، المسجد بعد التفجير

قتل 56 شخصا على الأقل في تفجير استهدف مسجدا للشيعة، في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، حسب مصادر صحية.

وأفاد مسؤول في أحد المستشفيات بأن 190 شخصا أصيبوا في الهجوم الانتحاري الذي استهدف المسجد أثناء صلاة الجمعة.

وهناك بعض الجرحى يعانون من حال حرجة، نتيجة الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وقتل الآلاف في النزاعات الطائفية التي تشهدها باكستان في السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد الشهود قوله: "رأيت رجلا يطلق النار على الشرطة، قبل أن يدخل المسجد وبعد لحظات سمعت دوي الانفجار".

وتسبب التفجير في تهشم زجاج النوافذ في المباني المجاورة. وشوهد الناس يساعدون في نقل الجرحى في سياراتهم الخاصة وعلى الدراجات النارية.