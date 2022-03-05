روسيا وأوكرانيا: وقف مؤقت لإطلاق النار في مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا

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التعليق على الصورة، يقول سكان ماريوبول إنها تعرضت لقصف روسي عنيف خلال الأيام الماضية.

دخل وقف مؤقت لإطلاق النار في مدينتين تقعان جنوب- شرقي أوكرانيا حيز التنفيذ في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش) وذلك بهدف فتح ممرات إنسانية ولإفساح المجال أمام إدخال مساعدات إنسانية للسكان.

وكانت وزارة الدفاع الروسية هي من أعلنت عن وقف إطلاق النار ثم أكد ذلك الجانب الأوكراني على لسان رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، الذي قال إن إدارته تعمل حالياً على التفاصيل المتعلقة بعملية إخلاء المدنيين الراغبين بمغادرة المدينتين.

ويشمل وقف إطلاق النار المؤقت مدينتي ماريوبول و فولنوفاخا اللتين تتعرضان لحصار من جانب القوات الروسية والانفصاليين الموالين لموسكو.

تضم مدينة ماريوبول، التي تعتبر من الموانئ الرئيسية في البلاد، حوالي 450 ألف نسمة وهي محاصرة الآن من جانب القوات الروسية وتتعرض لقصف عنيف.

وإذا ما سقطت ماريوبول، فإن ذلك سيمنح روسيا أحد أكبر الموانئ في أوكرانيا ويفتح ممراً برياً بين شبه جزيرة القرم- التي ضمتها روسيا في 2014- ومنطقتي لوهانسك ودونيتسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا.

أما مدينة فولنوفاخا فهي أصغر حجماً وربما أقل شهرة من ماريوبول، التي تقع إلى الجنوب منها. وقد شهدت المدينة اشتباكات عنيفة منذ بدء الغزو الروسي.