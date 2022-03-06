الغزو الروسي لأوكرانيا: صور توثق نزوح سكان بلدة إيربين الأوكرانية وسط الدمار الذي أصاب مدينتهم

قبل 28 دقيقة

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دفع قصف القوات الروسية المدنيين من سكان مدينة إيربين الصغيرة، التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال غرب العاصمة كييف، إلى النزوح من المدينة وإخلاء بيوتهم بمساعدة الجيش الأوكراني.

بيد أن طريق الخروج صعب، حيث يضطر كثيرون إلى السفر سيرا على الأقدام على طول الطرق التي تعرضت للقصف والجسور المتضررة.

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وقد وجدت بلدة إيربين نفسها على خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية خلال الأسبوع الماضي.

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وتسبب القصف المدفعي والغارات الجوية في أضرار جسيمة في المنطقة، حيث تسبب هجوم واحد على الأقل في تدمير مبنى سكني بالكامل تقريبا داخل البلدة.

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صدر الصورة، Getty Images

في الأيام الأخيرة، قامت القطارات بنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من إيربين في ضواحي كييف إلى داخل العاصمة، وكان معظمهم من النساء والأطفال.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم توثيق قصف مجمع سكني في إيربين في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، شاهد: فيديو يوثق قصف مبنى سكني في بلدة ايربين قرب كييف (تحذير: الفيديو يحتوي على مشاهد محزنة)