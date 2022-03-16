اعتقال رجل "أطلق النار على مشردين" أثناء نومهم في واشنطن ونيويورك

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، NYPD

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا ووجهت له اتهامات، وذلك عقب خمس حالات إطلاق نار استهدفت مشردين أثناء نومهم في العراء.

ويُتهم جيرالد بريفارد البالغ من العمر 30 عاما بإطلاق النار خمس مرات خلال تسعة أيام في نيويورك وواشنطن دي سي.

ومات اثنان من المستهدفين، واحترقت خيمة أحدهم بعد أن تعرض للطعن وإطلاق النار.

وقد اعتقل بريفارد الثلاثاء في واشنطن دي سي، وقدمت ضده لائحة اتهام بالقتل من الدرجة الأولى والاعتداء.

وقال عمدة مدينة نيويورك إريك ادامز إن الجاني استهدف أشخاصا يعيشون في الشارع "بلا اكتراث بالحياة".

وللمتهم تاريخ إجرامي طويل في منطقتي واشنطن وفرجينيا، ويخضع حاليا لفترة مراقبة من 12 شهرا بعد أن أقر بالذنب في اتهامات بالاعتداء والضرب.

وكانت شرطة واشنطن دي سي قد نشرت مقطعا مصورا لرجل يريدون التحدث إليه، وعرضت مكافأة قدرها 70 ألف دولار لمن يساعد في القبض عليه.

وقال عمدة المدينة موريل باوز إن عمليات إطلاق النار قد روعت المشردين.

وقال المحققون إن طرق تنفيذ الاعتداءات كانت متماثلة في كل مرة.

وتعرض رجل لإطلاق النار في الثالث من مارس/آذار وآخر في الثامن من الشهر. وحدث الاعتداءان في منتصف الليل.

صدر الصورة، DC POLICE التعليق على الصورة، صورة للمتهم عممتها الشرطة قبل ساعات من القبض عليه

وأُصيب الرجلان لكنهما ظلا على قيد الحياة.

وبعد ذلك بيوم واحد، ورد بلاغ للشرطة بحريق شب في إحدى الخيام في المدينة. وعثرت الشرطة بداخل الخيمة على رجل ميت جراء إطلاق نار وطعن.

وفي نيويورك، أطلق شخص ملثم النار على رجل نائم في الشارع في ضاحية سوهو في مانهاتن في ساعات الصباح الأولى.

وبعد ساعة تقريبا أطلق الشخص نفسه النار على مشرد آخر نائم في سوهو، فأرداه قتيلا.