روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يخاطب الكونغرس وواشنطن تتعهد بمساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سيخاطب زيلينسكي الكونغرس عبر الفيديو

يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي حيث من المتوقع أن يكثف مناشداته لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالمساعدة في وقف الهجمات الروسية.

ومن المتوقع أن يكرر زيلينسكي، في خطابه عبر الفيديو كونفرنس، طلبه بفرض منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا.

وتأتي كلمة زيلينسكي في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وسوف تذهب المساعدات لتمويل أسلحة مضادة للدروع والطائرات، مثل صواريخ ستينغر وجيفلنز، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ويأتي تمويل المساعدات العسكرية بموجب مشروع قانون يخص الإنفاق على مساعدات إنسانية ودفاعية واقتصادية لأوكرانيا تم إقراره الأسبوع الماضي.

وقال بايدن عقب توقيعه مشروع القانون إن "هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا وحد الناس في أنحاء العالم".

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار لأوكرانيا العام الماضي، بينها مروحيات من طراز Mi-17 وزوارق حربية وأسلحة خفيفة مثل قاذفات القنابل والرشاشات، حسب ما أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

وكان زيلينسكي قد طالب الناتو بشكل متكرر بفرض حظر للطيران فوق أوكرانيا، لكن الناتو رفض ذلك.

ويعني فرض حظر للطيران أن تشتبك قوات الناتو مع الطائرات الروسية .

وطلب الرئيس الأوكراني أيضا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طائرات ميغ-29 بولندية ، لكن بايدن رفض ذلك خوفا من أن يورط دول الناتو في الحرب.

ويتوقع أن يسافر بايدن إلى بروكسل الأسبوع القادم للقاء زعماء الناتو ويشارك في قمة لدول الاتحاد الأوروبي، وسوف يناقش جهود الردع والدفاع ويؤكد التزام بلاده تجاه حلفائها في الناتو، حسب ما افادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي.

وكان رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا وتشيكيا قد اجتمعوا بزيلينسكي الثلاثاء تزامنا مع فرض حظر التجوال في العاصمة الأوكرانية كييف.