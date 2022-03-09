روسيا وأوكرانيا: غارة جوية روسية تضرب مستشفى للولادة

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Mariupol city council

تعرض مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الساحلية في أوكرانيا إلى غارة جوية روسية مما أدى إلى تهدمها وسقوط عدد من الإصابات.

وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن مصابين علقوا تحت الركام ، ودعا زعماء الدول الغربية إلى فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا.

ونشر الرئيس صورة من داخل المستشفى يظهر فيها مدى الضرر الذي أصابه.

وصرح مسؤول محلي لوسائل إعلام أوكرانية بأن "17 شخصا على الأقل أصيبوا بجراح، بينهم مرضى وعاملون في المستشفى".

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وقال بافلو كيرلينكو مدير إقليم دونيتسك الذي تتبعه مدينة ماريوبول، إنه لم يجر التأكد من سقوط قتلى، كما لم تؤكد إصابات بين الأطفال.

وأضاف أن الهجوم "وقع خلال وقف لإطلاق النار متفق عليه مع الجانب الروسي"، وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا.

وقال مجلس مدينة ماريوبول إن الهجوم تسبب في أضرار كبيرة، ونشر صورا تظهر فيها بنايات محترقة وعربات مدمرة وثغرة ضخمة أمام المستشفى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "ليس هناك أسوأ من استهداف المدنيين".

وتحاصر القوات الروسية ماريوبول منذ عدة أيام، وانهارت عدة محاولات لوقف إطلاق النار بما يسمح بمغادرة المدنيين.

وقالت أولينا ستوكوز من الصليب الأخحمر الأوكراني لبي بي سي " المدينة كلها بدون كهرباء ولا ماء ويموت الناس بسبب الجفاف"، وأضافت أن منظمتها ستستمر في جهودها لتنظيم ممر آمن للخروج.

وكان وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا قد قال إن روسيا تحتجز 400 ألف شخص كرهائن.