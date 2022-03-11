روسيا وأوكرانيا: إجراءات أمريكية جديدة تحظر استيراد الماس والفودكا من روسيا

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، EPA

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظر استيراد الماس والمأكولات البحرية والفودكا من روسيا في أحدث رد على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال أيضا إن الحلفاء الغربيين يخططون لإلغاء وضع روسيا كشريك تجاري مكافئ، مما يمهد الطريق لمزيد من العقوبات الاقتصادية.

وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى العقوبات التي عزلت روسيا اقتصاديًا منذ الغزو.

وانهارت العملة الروسيىة بينما تندفع الشركات العالمية للخروج من البلاد.

وشبّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العقوبات الغربية على البنوك والأوليغارشية الروسية بإعلان الحرب. كما هددت موسكو بتأميم المصانع التي تم تعليق العمل فيها.

وقال بايدن إن الخطوات الأخيرة ستكون "ضربة قاصمة أخرى للاقتصاد الروسي".

وبموجب القواعد الدولية، فإن تحديد دولة على أنها أكثر الدول تفضيلًا يوفر امتيازات تجارية متبادلة مثل انخفاض التعريفات والضرائب المفروضة على الحدود.

وتنسق الولايات المتحدة التحركات المتخذة لتجريد روسيا من وضعها إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة الأخرى، بما في ذلك كندا واليابان، والتي قال بايدن إنها ستتخذ خطوات مماثلة.

وفي الولايات المتحدة، أعلن الكونغرس، الذي يجب أن يتخذ إجراء من أجل دخول هذه الخطوة حيز التنفيذ، عن تأييده لهذه الخطوة بالفعل.

وبالإضافة إلى ذلك، قال بايدن إن الحلفاء الغربيين يخططون لمنع روسيا من الوصول إلى التمويل من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال البيت الأبيض إن الحظر الأمريكي على الواردات الروسية الرئيسية سيصل حجم التجارة إلى مليار دولار.