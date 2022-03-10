التهريب: حرس الحدود الأمريكي يوقف رجلا وضع في ملابسه عشرات الثعابين والزواحف

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، CBS

عثرت قوات حرس الحدود الأمريكي على عشرات من الزواحف المقرنة والثعابين مخبأة في ملابس رجل أثناء عبوره من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

ووقع هذا الاكتشاف عند معبر سان إسيدرو بالقرب من سان دييغو في حدود الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي في الخامس والعشرين من فبراير شباط.

وكان الرجل يقود سيارة "بيك أب" حين تم إيقافه من أجل التفتيش.

ووجد الضباط 43 نوعا من الزواحف المقرنة وتسعة ثعابين في حقائب بلاستيكية "ملصوقة في سترة الرجل، والبنطال والجيوب وكذلك المنطقة الخاصة به" بحسب ما ذكره الضباط.

وقبض على المشتبه فيه، والذي تم تعريفه بأنه مواطن أمريكي يبلغ من العمر 30 عاما، للاشتباه في تهريب حيوانات برية.

يقول مسؤولو الجمارك ودوريات الحدود إن بعض الحيوانات معرضة للانقراض وتم وضعها الآن في "منطقة آمنة "معزولة عن الحيوانات الأخرى.

ويقول سيدني أكي، مدير العمليات الميدانية في سان دييغو في كاليفورنيا: "يحاول المهربون بكل الوسائل الممكنة من أجل تهريب منتجاتهم، أو كما في هذه الحالة الزواحف الحية عبر الحدود".