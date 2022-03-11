روسيا وأوكرانيا: منظمات إنسانية تحذر من "ظروف مروعة" في مدينة ماريوبول

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حذرت منظمات إنسانية من "ظروف مروعة" يعيشها سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي تحاصرها القوات الروسية.

وقال الصليب الأحمر الدولي إن الكثير من الناس نفد منهم الطعام والماء في ظل طقس شديد البرودة، وتشاجر بعض السكان مع بعضهم البعض من أجل الحصول على الإمدادات.

وقال النائب الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، لبي بي سي إن عدد المدنيين الذين قتلوا في ماريوبول ارتفع إلى 1300 شخص. ولم يتسن التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

وتحاصر القوات الروسية ماريوبول منذ عدة أيام، وانهارت عدة محاولات لوقف إطلاق النار بما يسمح بمغادرة المدنيين.

وتعرض مستشفى للولادة في المدينة الساحلية إلى غارة جوية روسية الأربعاء، ما أدى إلى تهدمها وسقوط عدد من الإصابات. وصرح مسؤول محلي لوسائل إعلام أوكرانية بأن "17 شخصا على الأقل أصيبوا بجراح، بينهم مرضى وعاملون في المستشفى".

وقالت أولينا ستوكوز من الصليب الأحمر الأوكراني لبي بي سي: "المدينة كلها بدون كهرباء ولا ماء ويموت الناس بسبب الجفاف"، وأضافت أن منظمتها ستستمر في جهودها لتنظيم ممر آمن للخروج.

ويقول الكرملين إنه سيفتح ممرات إنسانية كل يوم للأشخاص الفارين من أوكرانيا إلى روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية لوكالات الأنباء الروسية إن الطرق ستفتح اعتبارا من الجمعة.

ورفضت أوكرانيا في السابق اقتراحًا مشابهًا، ووصفته بأنه مثير للسخرية وغير مقبول، بينما وصفت الولايات المتحدة الفكرة بأنها سخيفة.

واتهمت كييف القوات الروسية بقصف طرق الإجلاء بشكل متكرر. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 2.3 مليون شخص غادروا أوكرانيا منذ بدء الغزو.

صدر الصورة، Maxar التعليق على الصورة، صورة من الأقمار الصناعية للمدينة المحاصرة

وفي غضون ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأنها فقدت جميع الاتصالات مع منشآت النفايات المشعة في تشيرنوبيل.

وقالت أوكرانيا يوم الأربعاء إن جميع إمدادات الطاقة الخارجية انقطعت عن المنشأة - التي استولت عليها القوات الروسية قبل أسبوعين.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة على علم بالتقارير التي تفيد بإعادة الكهرباء إلى الموقع، وتسعى للحصول على تأكيد.