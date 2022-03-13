غزو روسيا لأوكرانيا: قتلى وجرحى في هجوم على قاعدة عسكرية "تضم مدربين أجانب" قرب الحدود البولندية

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أصبح دوي القذائف مألوفا في العديد من أنحاء أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 57 آخرون في هجوم روسي على قاعدة عسكرية قرب الحدود مع بولندا فجر الأحد.

وذكر حاكم منطقة لفيف غربي أوكرانيا، ماكسيم كوزيتسكيقال في مؤتمر صحفي أنه تم استهداف منشأة يافوريف العسكرية بأكثر من 30 صاروخا، مضيفا أن السلطات تعمل على إخماد حريق هناك.

وكانت المنشأة العسكرية، الواقعة في أقصى غرب البلاد، تستخدم فيما مضى في تدريبات عسكرية مشتركة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن "مدربين عسكريين أجانب" يعملون في القاعدة المعروفة باسم المركز الدولي لحفظ السلام، لكن لم يتضح ما إذا كان هؤلاء موجودين داخل القاعدة لدى وقوع الهجوم.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من تحذير أطلقته روسيا من أنها سوف تعتبر المبعوثين العسكريين الذين ترسلهم دول الغرب "أهدافا شرعية" لها.

في سياق متصل، قال عمدة مدينة إيفانو فرانكيفيسك، الكائنة في غرب أوكرانيا أيضا، إن مطار المدينة تعرض مجددا للقصف الروسي. كما أشارت تقارير إلى أن القصف الجوي لا يزال مستمرا في مدينة لفيف، التي تعتبر مركزا لاستقبال المدنيين الفارين من الصراع.

ما هو المركز الدولي لحفظ السلام والأمن؟

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تأسس المركز الدولي لحفظ السلام والأمن عام 2007 في مدينة يافوريف، على بعد حوالي 10 كيلومترات من الحدود البولندية و 60 كيلومترا من وسط مدينة لفيف.

وتغطي القاعدة مساحة تبلغ حوالي 390 كيلومترا مربعا، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 1790 شخصا، على الرغم من أنه من غير المعروف عدد الأشخاص الذين كانوا في الموقع وقت الهجوم.

ويتم استخدام القاعدة عادة للتدريب والتمارين من قبل الجيش الأوكراني وشركائه في الناتو ، بشكل رئيسي كجزء من الشراكة من أجل السلام ، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز التعاون بين أعضاء الناتو وغير الأعضاء، فضلا عن تدريب القوات الأوكرانية على مهام حفظ السلام.

كما يستضيف المركز بانتظام قوات عسكرية دولية. وذكرت وثائق صادرة عن الناتو بشأن هذا المركز أنه يستخدم في التدريب على إزالة الألغام وتدريب الأمن والسلامة أثناء التعامل مع الألغام للقوات الأوكرانية وقوات عسكرية تابعة لدول أخرى.

وأظهرت صور تعود إلى أوائل فبراير/شباط الماضي مدربين بالجيش الأمريكي يشاركون في تدريبات بالقاعدة مع أفراد من القوات الأوكرانية.

وتقول مراسلة بي بي سي في أوكرانيا، مايروسلافا بيتسا إن المركز الدولي لحفظ السلام والأمن هو أحد موقعين تتم فيهما تدريبات الجيش الأوكراني.

ما هي أهمية مدينة لفيف؟

تبعد لفيف عن الحدود الأوكرانية مع بولندا 80 كيلو متر فقط. ومع أن عدد سكانها يقدر بحوالي 700 ألف نسمة، أصبحت المدينة مركزا لاستقبال الفارين من ويلات الصراع في أوكرانيا، كما أنها تمثل أيضا نقطة دخول للكثير من مساعدات السلاح التي تحتاجها أوكرانيا في الحرب الحالية.

وفي الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، استهدفت القوات الروسية مناطق في شمال وشرق وجنوب البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف. لكن في الأيام القليلة الماضية، بدأت روسيا استهداف مناطق في وسط أوكرانيا مثل دنبرو ومناطق أخرى غرب أوكرانيا مثل إيفانو فرانكيفيسك.

وقال أوغو باتشيغا إن شوارع المدينة كانت تكتظ بالمارة السبت الماضي وسط عزف مقطوعات موسيقية في أحد الميادين الرئيسية وفي الأسواق المفتوحة في إيفانو فرانكيفيسك.

لكنه أضاف أن المدينة كانت تشهد استعدادات لهجوم محتمل وسط تلك الأجواء الاحتفالية. وأشار إلى أن من بين أهم تلك الاستعدادات تغليف التماثيل في وسط المدينة، المسجل لدى منظمة اليونسكو من مواقع التراث العالمي، بمواد واقية.

تطورات أخرى

في الأثناء أشارت تقارير إلى وقوع اشتباكات في الضواحي الشمالية للعاصمة كييف. وقال مراسل بي بي سي إن دوي القذائف مستمر في المنطقة.

كما سمعت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في العديد من أنحاء أوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم.