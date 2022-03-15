روسيا وأوكرانيا: الرئيس الأوكراني زيلينسكي يحث القوات الروسية على الاستسلام

قبل 44 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس إلى الاستسلام.

وقال زيلينسكي في خطابه التلفزيوني المسائي إن القوات الروسية تكبدت خسائر خلال غزوها لبلاده أكثر مما تكبدته في نزاع الشيشان.

وقال إن الروس بدأوا بالفعل يفهمون أنهم لن يحققوا أي شيء بالحرب.

وأضاف: "أعلم أنكم تريدون البقاء على قيد الحياة"، مضيفًا أن الذين استسلموا سيعاملون "كأناس باحترام وكرامة".

كما أشاد زيلينسكي بمارينا أوفسيانيكوفا، المرأة التي اقتحمت البث المباشر لأخبار التلفزيون الروسي الرسمي وهي ترفع لافتة مناهضة للحرب.

وقال إنه "ممتن لأولئك الروس الذين لا يتوقفون عن محاولة نقل الحقيقة" والذين حاربوا المعلومات المضللة.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في وقت لاحق، إذ أشار زيلينسكي إلى إحراز تقدم "جيد جدا" حتى الآن.

وفي خطوة دبلوماسية أخرى، سيزور رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا العاصمة الأوكرانية كييف يوم الثلاثاء للقاء زيلينسكي.

وقالت الحكومة البولندية في بيان إن الزيارة تهدف إلى "تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بأكمله لسيادة أوكرانيا واستقلالها، وتقديم حزمة واسعة من الدعم للدولة والمجتمع في أوكرانيا".

ومع ذلك، أعلنت السلطات في العاصمة المحاصرة حظرا للتجول لمدة 35 ساعة يبدأ في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن حظر التجول سيستمر حتى الساعة 07:00 يوم الخميس، مضيفا أنه يأتي في "لحظة صعبة وخطيرة".

وفي تطورات أخرى:

يتواصل القصف الروسي على كييف، حيث اشتعلت النيران في مبنى سكني بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على جميع الأراضي في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

قال الحاكم المحلي، فيتالي كوفال، إن حصيلة قتلى الضربة الجوية يوم الاثنين على برج للتلفزيون في منطقة ريفني شمالي أوكرانيا ارتفعت إلى 19 على الأقل.

وقال زيلينسكي مخاطبًا الغزاة الروس: "نحن نسمع محادثاتكم فيما نرصده من اتصالاتكم، ونسمع ما تعتقدونه حقًا بشأن هذه الحرب التي لا معنى لها، وبشأن هذا العار وبشأن دولتكم".

لذلك، قال إنه يعرض عليهم خيارا نيابة عن الشعب الأوكراني، قائلا: "إذا استسلمتم لقواتنا، فسوف نعاملكم بالطريقة التي يفترض أن يُعامل بها الناس. كأناس يعاملون بكرامة".