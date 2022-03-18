الغزو الروسي لأوكرانيا: بوتين يكشف عن مطالبه في مكالمة مع أردوغان

جون سيمبسون

محرر الشؤون الدولية

قبل ساعة واحدة

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تتوسط تركيا بين روسيا وأوكرانيا، ويبدو أن مساعيها قد تؤتي ثمارها، لاسيما بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أبلغه فيها مطالب موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الأوكراني.

وبعد نصف ساعة من انتهاء الاتصال يوم الخميس، أجرت بي بي سي مقابلة مع إبراهيم كالين، كبير مستشاري أردوغان والمتحدث باسمه، الذي كان من بين عدد قليل من المسؤولين الأتراك الذين استمعوا إلى المكالمة.

وتنقسم المطالب الروسية إلى فئتين.

المطالب الأربعة الأولى، بحسب كالين، ليست صعبة للغاية لتفي بها أوكرانيا، أهمها أن تقبل كييف بضرورة أن تكون محايدة وألا تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". وقد أقر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بهذا بالفعل.

كما توجد مطالب أخرى في هذه الفئة، يبدو أنها في الغالب مطالب تحفظ ماء الوجه بالنسبة للجانب الروسي.

من بين تلك المطالب أنه يتعين على أوكرانيا قبول عملية نزع سلاح للتأكد من أنها لا تشكل تهديدا لروسيا، كما يجب أن تتوافر حماية للغة الروسية في أوكرانيا، وما أطلق عليه "اجتثاث النازية".

ويعد ذلك مسيئا جدا لزيلينسكي، فهو يهودي وبعض أقاربه ماتوا في الهولوكوست، بيد أن الجانب التركي يعتقد أنه سيكون من السهل على زيلينسكي قبول هذا المطلب، وربما يكفي أن تدين أوكرانيا جميع أشكال النازية الجديدة وتتعهد بتضييق الخناق عليها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انفصاليون موالون لروسيا يقومون بدوريات بالدبابات في منطقة دونيتسك التي يسيطرون عليها

غزو روسيا لأوكرانيا: تغطية مفصلة

أما الفئة الثانية من المطالب فهي الفئة الصعبة، إذ قال بوتين، خلال اتصاله الهاتفي، إنه يرغب في إجراء مفاوضات وجها لوجه مع زيلينسكي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقاط. وكان زيلينسكي قد أعلن بالفعل استعداده للقاء الرئيس الروسي والتفاوض معه.

وكان كالين أقل تحديدا بشأن هذه القضايا، إذ قال ببساطة إنها تتعلق بوضع دونباس، في شرقي أوكرانيا، التي انفصلت مناطق منها بالفعل عن أوكرانيا والتشديد على هويتها الروسية، ووضع شبه جزيرة القرم.

وعلى الرغم من أن كالين لم يخض في تفاصيل، فثمة افتراض بأن ترغب روسيا في تنازل الحكومة الأوكرانية عن أراض في شرقي أوكرانيا، وهو أمر مثير للجدل بشدة.

التعليق على الصورة، إبراهيم كالين، كبير مستشاري أردوغان، الذي كان من بين عدد قليل من المسؤولين الأتراك الذين استمعوا إلى المكالمة

الافتراض الآخر هو أن روسيا ستطالب أوكرانيا بإعلان قبولها رسميا بتبعية شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني عام 2014، لروسيا. وإذا كان هذا هو الحال، فسيكون ذلك بمثابة حبة مرة المذاق تبتلعها أوكرانيا.

ولكن هذا أصبح بالفعل أمرا واقعا، حتى لو لم يكن لروسيا الحق القانوني في شبه جزيرة القرم، خاصة أنها وقعت على معاهدة دولية، قبل وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة، تقر فيها بأن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا.

ولا تعد مطالب بوتين قاسية كما يخشى البعض، ولا يبدو أنها تستحق كل أعمال العنف وإراقة الدماء والدمار الذي فعلته روسيا في أوكرانيا.

بيد أنه بالنسبة لأوكرانيا، ستكون ثمة مخاوف شديدة، فعدم التعامل بعناية فائقة مع التفاصيل الدقيقة لأي اتفاق، سيجعل بإمكان بوتين أو من يخلفه استخدام ذلك ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى.

وقد تستغرق تسوية اتفاق سلام بين الجانبين وقتا طويلا، حتى لو أنهى وقف إطلاق النار إراقة الدماء خلال تلك الفترة.

عانت أوكرانيا بشدة خلال الأسابيع الماضية، وستستغرق عملية إعادة بناء البلدات والمدن التي دمرتها روسيا وقتا طويلا، وكذا الوضع بالنسبة لإعادة تسكين ملايين اللاجئين الذين فروا من ديارهم.

وماذا عن فلاديمير بوتين نفسه؟ كانت هناك آراء تقول إنه مريض، أو ربما غير متزن عقليا. فهل اكتشف كالين أي شيء غريب بشأنه خلال المكالمة الهاتفية؟

الرد كان بالنفي، بل أكد مستشار أردوغان أن بوتين كان واضحا ومختصرا في كل ما قاله.

ومع ذلك حتى لو نجح الرئيس الروسي في الترويج لاتفاق مع أوكرانيا على أنه انتصار كبير على النازية الجديدة، فهذا يضعف موقفه داخليا.

وسوف يدرك المزيد من المواطنين أنه تجاوز حدوده بشكل سيء، وأن قصص الجنود الذين قُتلوا أو أُسروا تنتشر بسرعة بالفعل.

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