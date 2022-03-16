زلزال قوي يضرب اليابان ويقطع الكهرباء عن الملايين

قبل 12 دقيقة

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ضرب زلزال قوي شمال شرقي اليابان، مما أدى إلى قطع الكهرباء عن مليوني منزل ودفع إلى التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أجزاء من الساحل.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة المنطقة نفسها التي تسبب فيها زلزال كبير في كارثة فوكوشيما النووية قبل 11 عاما.

وفي بعض المناطق، تعذر على الناس النهوض من أماكنهم خشية السقوط، واهتزت المباني في العاصمة طوكيو، حسبما قالت وكالة فرانس برس.

ومن الممكن حدوث هزات ارتدادية في فوكوشيما ومياغي وياماغاتا.

وقالت السلطات اليابانية إن الزلزال وقع الساعة 23:36 (14:36 بتوقيت غرينتش).

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وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد إنذارا باحتمال حدوث موجات تسونامي يبلغ ارتفاعها مترًا واحدًا (3.3 قدمًا) في أجزاء من الساحل الشمالي الشرقي، وقالت وسائل إعلام محلية إن ارتفاع الموج بلغ 20 سم (0.7 قدم) في بعض المناطق.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات لكن شركات الكهرباء المحلية قالت إن الكهرباء قُطعت عن نحو 700 ألف منزل في طوكيو و 156 ألفا في شمال شرق اليابان.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، للصحفيين إن الحكومة لا تزال تحاول تقييم مدى أي ضرر.

وتم تسجيل الزلزال على بعد 57 كيلومترًا (35 ميلًا) قبالة ساحل فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا (37 ميلًا)، وهو ليس ببعيد عن مركز أقوى زلزال في تاريخ اليابان، والذي أودى بحياة 18 ألف شخص في عام 2011.