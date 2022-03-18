غزو روسيا لأوكرانيا: يخت ملياردير روسي عالق في النرويج بعد رفض تزويده بالوقود

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صدر الصورة، AFP via Getty Images التعليق على الصورة، تربط فلاديمير سترتشالكوفسكي علاقة جيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عَلِقَ يخت فاخر يملكه ملياردير روسي في ميناء نرويجي بعد أن رفضت شركات بيعه أي وقود.

وتعود ملكية اليخت "راغنار" لرجل الأعمال الملياردير الروسي، فلاديمير سترتشالكوفسكي، الذي كان عميلا لجهاز الاستخبارات "كي جي بي".

ويرأس سترتشالكوفسكي نادي موسكو لكرة القدم، كما ترأس سابقا شركة التعدين العملاقة نوريلسك نيكل.

وتربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقة جيدة. وعلى الرغم من أنه من أحد الأوليغارش الروس إلا أنه ليس على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويقبع اليخت في ميناء نارفيك منذ 15 فبراير/ شباط.

وكتب قبطان اليخت، روبرت لانكستر، في رسالة له "نجد أن التمييز ضدنا ظالم للغاية".

وأشار القبطان البريطاني إلى عدم وجود أي روسي بين أفراد طاقم اليخت.

وقال لمحطة التلفزيون العامة النرويجية إن آر كيه: "نحن طاقم غربي مكون من 16 فردا، ولا علاقة لنا بالمالك".

لكن موردي الوقود المحليين يقولون إنهم لا يريدون مساعدة الكيانات المرتبطة بروسيا.

وقال المدير العام لشركة هولملوند لخدمات النفط، سفين هولملوند، لمحطة التلفزيون العامة النرويجية. "لماذا نساعدهم؟".

وأضاف "يمكنهم العودة للمنزل تجديفا أو استخدام الشراع".

ويبلغ طول اليخت 68 مترا، ويحتوي على غرفة مصممة لتشبه حانة بريطانية، بينما يضم أيضا معدات تزلج بطائرات الهليكوبتر وأربعة دراجات بخارية للتزلج وزلاجة عملاقة، وفقا لمجلة بوت إنترناشيونال.