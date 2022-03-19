دمار في أوكرانيا وفيروس كورونا يثير المخاوف من جديد في الصين

قبل 21 دقيقة

مجموعة من الصور التي ترصد أهم الأحداث حول العالم خلال الأسبوع المنصرم.

صدر الصورة، FADEL SENNA / AFP

صورة من الجو تظهر رجال الإطفاء وهم يعملون وسط أنقاض مبنى سكني، إثر هجوم صاروخي في العاصمة الأوكرانية كييف.

صدر الصورة، UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY/Anadolu Agency

قالت مفوضة حقوق الإنسان الأوكرانية، ليودميلا دينيسوفا، إن عددا من المدنيين الذين كانوا يحتمون في مسرح تعرض للقصف بمدينة ماريوبول، خرجوا من تحت الأنقاض. وتتعرض ماريوبول لقصف مستمر من قبل القوات الروسية منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

صدر الصورة، KAI PFAFFENBACH / Rueters

احتشد البعض خلال جنازة في مدينة لفيف للضابط إيفان سكريبنيك، الذي قُتل في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بمنطقة "يافوري" بأوكرانيا.

صدر الصورة، Tingshu Wang / REUTERS

رجل يعطي عينة اختبار كوفيد 19 في موقع اختبار متنقل في العاصمة الصينية بكين، بعد تفشي وباء كورونا مجددا. وسعت الصين عمليات إغلاقها الحالية، وهي من بين أكبر عمليات الإغلاق منذ بداية الوباء.

صدر الصورة، STEFAN ROUSSEAU /AFP

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يصل لإجراء مقابلة إعلامية في فندق في أبو ظبي.

قال جونسون إنه أثار قضية حقوق الإنسان خلال اجتماعاته التي كانت تهدف إلى إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا.

صدر الصورة، CHARLY TRIBALLEAU / AFP

بضائع مبعثرة في متجر في مدينة شيرويشي اليابانية بعد وقوع زلزال بقوة 7.3 درجة. ضرب الزلزال القوي شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 160 آخرين.

صدر الصورة، NASA/Aubrey Gemignani

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن "صاروخ القمر" الجديد لأول مرة، إذ نقلت المركبة، المعروفة باسم نظام الإطلاق الفضائي، إلى مركز كينيدي للفضاء لإجراء عد تنازلي وهمي.

صدر الصورة، BASTIEN ARBERET / AFP

غطت رمال من الصحراء - جلبتها العاصفة سيليا إلى أوروبا - الجليد في منتجع التزلج "بياو إنغالي" في جنوب فرنسا.

صدر الصورة، DIBYANGSHU SARKAR / AFP

شباب يتزينون بالمساحيق الملونة في مهرجان الربيع الهندوسي للألوان بمدينة كلكتا بالهند.

صدر الصورة، Leon Neal