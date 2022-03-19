غزو روسيا لأوكرانيا: موسكو تعلن استخدام صواريخ "أسرع من الصوت"

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Russian defence ministry التعليق على الصورة، مقاتلة روسية تحمل صواريخ أسرع من الصوت، بحسب وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ أسرع من الصوت لاستهداف ما وصف بأنه مستودع ذخيرة تحت الأرض في غربي أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن المستودع الموجود في منطقة إيفانو فرانكيفسك قد دمر.

ويعتقد أنها المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو استخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وتبلغ سرعة تلك الصواريخ خمسة أضعاف سرعة الصوت على الأقل.

ولم يتم التأكد من الادعاء الروسي من مصادر مستقلة. ولكن متحدثا عسكريا أوكرانيا أكد تدمير منشأة لتخزين الأسلحة.

وأوضح المسؤول الأوكراني أنه لا يستطيع تأكيد نوعية الصواريخ التي استخدمها الروس، محذرا من أن موسكو تستخدم أوكرانيا لتجربة ترسانتها من الصواريخ.

ما هي الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت؟

بإمكان هذه الصواريخ أن تطير بسرعة تبلغ خمسة أضعاف سرعة الصوت، وتملك قدرة أكبر على المناورة من الصواريخ التقليدية، كما تستطيع أن تتجنب الصواريخ المضادة بشكل أكبر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الصواريخ المذكورة استطاعت الوصول إلى أهداف على بعد أكثر من ألفي كيلومتر.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، (أرشيف) مقاتلة روسية تحمل صاروخا أسرع من الصوت في عام 2018

وكانت روسيا قد قالت العام الماضي إنها اختبرت بنجاح صاروخا يفوق سرعة الصوت قبالة شواطئها الشمالية الغربية.

وأضافت أن هذه الصواريخ سوف تستخدم في القطع البحرية والغواصات الروسية.

وبالإضافة إلى روسيا، تعمل الصين والولايات المتحدة وخمس دول أخرى على تطوير تكنولوجيا تصنيع الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت.

إجلاء مدنيين مع استمرار القتال

قال حاكم إقليم لوهانسك الواقع شرقي أوكرانيا إن مجموعة صغيرة من السكان قد جرى إجلاؤها عبر ممرات إنسانية في المنطقة.

وقال إن ثلاثين شخصا قد أجلوا عن مدينة روبجني اليوم السبت.

صدر الصورة، SES of Ukraine التعليق على الصورة، النيران تندلع في بناية مركز للشرطة في إحدى المدن الأوكرانية

وتجري محاولات في أجزاء أخرى من البلاد لإجلاء مواطنين من مناطق النزاع الأخرى بينها ماريوبول ومناطق حول العاصمة كييف.

وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، الجمعة إن أكثر من تسعة آلاف شخص قد أجلوا من مناطق دونيتسك وسومي.

وأعلن الجيش الأوكراني عن فرض حظر للتجوال لمدة 36 ساعة في مدينة زاباروجيا عقب هجوم روسي بالصواريخ.

وقال مسؤولون محليون إن تسعة أشخاص على الأقل قد قتلوا في الهجوم.