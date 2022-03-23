تحطم الطائرة الصينية: فرق البحث تعثر على الصندوق الأسود

قبل 44 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عائلات الضحايا قرب مكان الحادث

عثرت فرق البحث على الصندوق الأسود، للطائرة الصينية، التي تحطمت هذا الأسبوع، في منطقة جبلية جنوبي البلاد.

وأعلن المسؤولون على قطاع الطيران في الصين الخبر الأربعاء في مؤتمر صحفي، بعد يومين من البحث.

ولم تؤكد السلطات عدد الضحايا، لكن يخشى مقتل جميع من كان على متن الطائرة وعددهم 132 شخصا.

ولم يتوصل المحققون حتى الآن إلى معرفة سبب سقوط الطائرة.

وقال مدير قسم التحقيقات في حوادث الطائرات، ماو ينفانغ، في مؤتمر صحفي، إن "الأحوال الجوية لم تكن خطيرة" على مسار الطائرة وقت سقوطها.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وأضاف أن طاقم الطائرة كان على تواصل معتاد، مع أبراج المراقبة، إلى أن بدأت الطائرة تهبط بصورة مفاجئة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية، شينخوا، عن مدير شرطة الطيران، تشاينا إسترن، سون شيينغ، قوله في المؤتمر نفسه، إن الطائرة خضعت للمراقبة الفنية، وعملية الصيانة وفق المعايير المعمول بها.

ويعد هذا الحادث أفدح حوادث الطائرات الصينية منذ ثلاثة عقود. و قد خيمت بسببه أجواء الحزن في جميع أنحاء البلاد.

وأمر الرئيس، شي جينيبينغ، بتحقيق شامل في الحادث. ودفعت الحكومة بالمئات من فرق الإنقاذ والجنود والخبراء والعاملين إلى المنطقة الجبلية النائية بإقليم غوانغشي.

ووصلت الأربعاء عائلات الضحايا وهم 127 راكبا، و9 من أفراد الطاقم، إلى مكان الحادث، وتجمع أفرادها في قرية صغيرة قريبة.

ودخل أفراد العائلات قرية لو مصحوبين بمسؤولين يحملون مظلات. وقال رجل يبلغ من العمر 57 عاما فقد أخت زوجته، لوسائل الإعلام: "كل ما أريده هو الأمل. أمل النجاة".

وقالت السلطات إنها لم تجد أي ناجين، كما أن فرق الإنقاذ لم تجد أي جثة حتى الآن.

ولكن فرق البحث عثرت على الكثير من المقتنيات الشخصية المتعلقة بالركاب وطاقم الطائرة، بينها حقائب يد ومحافظ نقود وبطاقات هوية.

وكانت الطائرة تحلق لنحو ساعة، وعلى وشك الوصول إلى وجهتها في غوانغزهو عندما هوت فجأة من العلو الذي كانت تحلق فيه.

وذكرت السلطات الثلاثاء أن برج المراقبة اتصل بالطائرة عدة مرات عندما بدأت تهبط فجأة، ولكنه لم يتلق أي رد منها.

وأشارت مواقع رصد الرحلات الجوية أن طائرة البوينغ 737-800 هوت آلاف الأمتار في أقل من ثلاث دقائق.

وحسب موقع فلايت ردار 24 كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 29 ألف قدم، لكنها بعد دقيقتين و15 ثانية هوت إلى 9075 قدم. وسجلت آخر المعلومات عن الطائرة في الساعة الثانية و22 دقيقة، وحدد موقعها على ارتفاع 3225 قدم.

ويقول خبراء الطيران إن طراز بوينغ 737-800 له سجل إيجابي من حيث السلامة، إذ أن آلاف الطائرات من هذا الطراز تعمل عبر العالم. وإن الطائرة التي تحطمت عمرها أقل من سبع سنوات.