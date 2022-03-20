مقتل ستة أشخاص على الأقل إثر دهس سيارة حشدا من المشاة في بلجيكا

قبل 27 دقيقة

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قُتل أشخاص على الأقل بعد أن اصطدمت سيارة بتجمع من المشاة في جنوب بلجيكا.

وقع الحادث في بلدة ستريبي براكنجيس الصغيرة ، على بعد حوالي 30 ميلا (50 كيلومترا) جنوب العاصمة بروكسل.

ووردت تقارير أن السيارة صدمت بسرعة كبيرة مجموعة من فناني الكرنفال الذين كانوا يستعدون لتقديم عروض يوم الأحد.

وقال عمدة البلدة جاك جوبير لمحطة إذاعة RTBF: "يوجد بضع عشرات من الجرحى ولسوء الحظ قتل العديد من الأشخاص".

وردت أنباء عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا بجروح خطيرة في أعقاب الحادث. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال ركاب السيارة.

ولم تتضح ملابسات الحادث بعد، لكن بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية تشير إلى أنه ربما قد يكون وقع عقب مطاردة للشرطة.

ويعمل المسؤولون على تحديد الدافع وراء الحادث وما إذا كان "هجوم إرهابي".

وفي تغريدة على تويتر قال وزير الداخلية البلجيكي أنيليس فيرليندن "أخلص التعازي لأسر وأصدقاء القتلى والجرحى في الحادث الذي وقع هذا الصباح".