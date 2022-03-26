روسيا وأوكرانيا: أبرز الجنرالات الروس الذين قتلوا في معارك أوكرانيا

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Denis NASik/WikimediaCommons التعليق على الصورة، ياكوف ريزانتسيف

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجنرال الروسي ياكوف ريزانتسيف قتل في قصف بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.

وقال مسؤول غربي إن ريزانتسيف، قائد جيش السلاح المشترك الـ49، سابع جنرال روسي يقتل في أوكرانيا. وكان يحمل رتبة ليفتينانت جنرال، وهي أعلى رتبة يقتل حاملها في أوكرانيا.

ويُعتقد أن المعنويات المتدنية بين القوات الروسية أجبرت كبار الضباط على الاقتراب من خط المواجهة.

وفي محادثة اعترضها الجيش الأوكراني، اشتكى جندي روسي من أن ريزانتسيف ادعى أن الحرب ستنتهي في غضون ساعات، بعد أربعة أيام فقط من بدئها.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية يوم الجمعة أن ريزانتسيف قتل في قاعدة تشورنوبايفكا الجوية بالقرب من خيرسون، التي تستخدمها روسيا كمركز قيادة وتعرضت لهجوم من قبل الجيش الأوكراني عدة مرات.

وبحسب ما ورد قُتل مسؤول روسي آخر، وهو أندريه موردفيشيف، في غارة أوكرانية على نفس القاعدة.

وكانت خيرسون أول مدينة أوكرانية تحتلها القوات الروسية، رغم ورود أنباء عن حدوث احتجاجات يومية هناك ضد الاحتلال الروسي.

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وعلى الرغم من أن روسيا أكدت مقتل جنرال واحد فقط، يقول مسؤولون أوكرانيون وغربيون إن ما يصل إلى سبعة قتلوا في القتال منذ بدء الحرب.

لكن وفاة الميجور جنرال، ماغوميد توشايف، من الحرس الوطني الشيشاني كانت مثيرة للجدل.

فمن غير المعتاد أن يكون مثل هؤلاء الضباط الروس على مقربة شديدة من ساحة المعركة. ويعتقد مسؤولون غربيون أنهم اضطروا للتحرك نحو الخطوط الأمامية للتعامل مع المعنويات المنخفضة بين القوات الروسية.

ويُعتقد أن المقاومة الأوكرانية القوية بشكل غير متوقع، والمعدات الروسية السيئة، وعدد القتلى المرتفع بين القوات الروسية، كلها عوامل تساهم في انخفاض الروح المعنوية.

وتفيد تقارير بأن القوات الروسية تعتمد جزئيًا على أنظمة الاتصال المفتوحة، على سبيل المثال الهواتف المحمولة وأجهزة اللاسلكي، التي يسهل اعتراضها ويمكن أن تكشف عن مواقع كبار الضباط.

وقال شخص داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لصحيفة وول ستريت جورنال إن أوكرانيا لديها فريق استخبارات عسكري مخصص لاستهداف طبقة الضباط الروس.

وأفاد مسؤول غربي، الجمعة، بأن ضابطا روسيا قد دُهس عمداً وقتل على يد رجاله، نتيجة لحجم الخسائر التي تكبدها لواءه.

وقال المسؤول إن مقتل قائد لواء البنادق الآلية 37 "يعطي نظرة ثاقبة على بعض التحديات المعنوية التي تواجهها القوات الروسية".

وحتى الآن، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وفاة جنرال واحد، يُعتقد أنه الميجور جنرال أندري سوخوفيتسك، في خطاب ألقاه بعد وقت قصير من بدء الحرب.

وتقول روسيا إن 1351 جنديا قتلوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وعلى الرغم من أن كييف والمسؤولين الغربيين يقولون إن العدد أكبر من ذلك بكثير.

أبرز الضباط الروس الذين قُتلوا في أوكرانيا

ياكوف ريزانتسيف: قائد جيش السلاح المشترك الـ49

وردت أنباء عن مقتل اللفتنانت جنرال ياكوف ريزانتسيف في قصف أوكراني استهدف قاعدة تشورنوبايفكا الجوية بالقرب من مدينة خيرسون.

وكان قائد جيش السلاح المشترك الـ49 في المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا.

وشارك في العملية العسكرية الروسية في سوريا.

أندريه موردفيتشيف: قائد جيش السلاح المشترك الثامن

قُتل أندريه موردفيتشيف في قصف استهدف قاعدة تشورنوبايفكا الجوية بالقرب من خيرسون، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

وأعلنت وفاته في 18 مارس/آذار.

الميجور جنرال أوليغ ميتيايف

قتل الميجور جنرال أوليغ ميتيايف بالقرب من مدينة ماريوبول، وهي مدينة في جنوب شرق أوكرانيا شهدت بعض أعنف المعارك حتى الآن.

و يزعم فوج آزوف القومي أنه قتله.

وكان قائدا لفرقة البنادق الآلية رقم 150 في الجيش الروسي، وهي وحدة جديدة نسبيا تشكلت عام 2016، ومقرها روسوتوف بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وتقول أوكرانيا إن الوحدة تم إنشاؤها من أجل المشاركة في الصراع في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، على الرغم من أن روسيا تنفي أن جيشها كان متورطًا في القتال هناك.

الميجور جنرال أندريه كوليسنيكوف

قُتل كوليسنيكوف، وهو من جيش السلاح المشترك التاسع والعشرين، في قتال وقع في 11 مارس/آذار، وفقًا لمصادر أوكرانية رسمية.

لم يتم الكشف عن ظروف وفاته.

وبعد أن أصبح كولسنيكوف ثالث جنرال روسي يُقال إنه يُقتل في أوكرانيا، قال مسؤول غربي إن الجيش الروسي ربما يعاني من معنويات متدنية، وهذا هو سبب اقتراب كبار الضباط العسكريين من خط المواجهة.

الميجور جنرال فيتالي غيراسيموف

قُتل غيراسيموف، رئيس أركان جيش السلاح المشترك الـ41، في 7 مارس/آذار خارج مدينة خاركيف، وفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وتعرضت مدينة خاركيف القريبة من الحدود الروسية لهجوم متواصل من القوات الروسية.

وأصدر الجيش الأوكراني تسجيلًا لما قال إنه اثنين من مسؤولي جهاز الأمن الروسي يناقشان وفاة غيراسيموف، ويشكوان من أن شبكات الاتصال الآمنة الخاصة بهما لم تعد تعمل في أوكرانيا.

وشارك غيراسيموف في الحرب الشيشانية الثانية والعملية العسكرية الروسية في سوريا وضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

الميجور جنرال أندري سوخوفيتسكي

يُعتقد أن سوخوفيتسكي، نائب القائد في نفس الوحدة التي كان فيها غيراسيموف، قُتل على يد قناص في 3 مارس / آذار.

وكان سوخوفيتسكي جزءًا من العمليات العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم وسوريا.

وعلى عكس الجنرالات الآخرين، تم الإبلاغ عن وفاة سوخوفيتسكي في وسائل الإعلام الروسية.