روسيا وأوكرانيا: الزعيم الشيشاني رمضان قديروف يواكب الغزو بإطلاق قناة بالعربية على "تلغرام"

قسم المتابعة الإعلامية

بي بي سي

قبل 57 دقيقة

صدر الصورة، telegram channel

أطلق الزعيم الشيشاني رمضان قديروف قناة باللغة العربية على تطبيق "تلغرام" للمراسلة، بعد مشاركة قواته في دعم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن قديروف عن القناة الجديدة، التي تحمل اسم "قديروف نيوز عربي" في 18 مارس/آذار عبر قناته الرئيسية على المنصة، التي تضم أكثر من 1.4 مليون متابع.

يأتي إطلاق القناة الجديدة وسط تكهنات متزايدة بأن روسيا ستنشر آلاف المقاتلين المتطوعين من الشرق الأوسط لدعم قواتها.

وبدأت القناة الناطقة باللغة العربية البث قبل يوم واحد من إعلان الزعيم الشيشاني الموالي للكرملين عن وصول كتيبة من المتطوعين إلى أوكرانيا للانضمام إلى القوات الشيشانية التي أُرسلت في بداية الغزو.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام سورية معارضة بأن حملات تجري في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لتجنيد الرجال للقتال إلى جانب القوات الروسية.

صدر الصورة، telegram channel التعليق على الصورة، تقدم القناة ترجمات لمنشورات مختارة من قناة قديروف الرئيسية

"منفذ للجمهور العربي"

وصفت القناة الجديدة التي أطلقها الزعيم الشيشاني النشط على وسائل التواصل الاجتماعي، نفسها بأنها منفذ مخصص لتقديم تحديثات حول حياة قديروف للجمهور العربي.

وتقدم القناة، منذ إطلاقها، ترجمات لمنشورات مختارة من قناة قديروف الرئيسية، والتي يركز محتواها إلى حد كبير على الحرب في أوكرانيا.

وتتضمن العديد من المنشورات صوراً تقول إنها لقوات شيشانية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة وهي تخوض معارك بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى قيامها بأعمال إنسانية.

وخُصص عدد كبير من المنشورات للتعبير عن "شجاعة وبطولة" المقاتلين الشيشانيين، الذيت يتمتعون بسمعة رهيبة على جبهات القتال، وللتباهي بالمعدات العسكرية.

وقال أحد التعليقات من قديروف: "يتوق ملايين الأشخاص للدفاع عن مصالح روسيا العزيزة والذهاب إلى أوكرانيا. وستتاح لهم هذه الفرصة إذا لزم الأمر".

صدر الصورة، telegram channel التعليق على الصورة، يأتي إطلاق القناة الجديدة وسط تكهنات متزايدة بأن روسيا ستنشر آلاف المقاتلين المتطوعين من الشرق الأوسط لدعم قواتها

ويتعلق عدد أقل من المنشورات بالدين، مع مقاطع فيديو لقديروف وأفراد قواته في أوكرانيا وهم يصلون ويستمعون إلى خطب دينية.

واجتذبت قناة "قديروف نيوز عربي" حتى الآن أكثر من 25,400 متابع، يتفاعلون بانتظام مع المنشورات المكتوبة بالفصحى.

وفي 24 مارس/آذار، نشرت القناة رسالة قالت إن متابعاً ناطقا باللغة العربية قد أرسلها لتوجيه الشكر للزعيم الشيشاني لـ "إحياء الجوهر الحقيقي للجهاد" الذي قال إن الجماعات المتطرفة شوهته.

لكن محتوى مقاطع الفيديو التي تنشرها القناة باللغتين الروسية والشيشانية نادراً ما يُترجم إلى اللغة العربية.

وناقش عدد قليل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب الأسباب التي جعلت قديروف يقرر فجأة التواصل مع العالم العربي.

وخمن أحد مستخدمي موقع "تويتر" أن قديروف ربما يستعد لوصول مقاتلين سوريين للمشاركة في معارك أوكرانيا، أو أنه قد يحاول تعزيز العلاقات مع الدول العربية.

صدر الصورة، telegram channel التعليق على الصورة، روج قديروف لقناة أخرى أطلقت مؤخرا تحمل اسم "الشيشان نيوز عربي"

"الشيشان نيوز عربي"

وروج قديروف أيضاً لقناة أخرى أطلقت حديثاً تحمل اسم "الشيشان نيوز عربي"، قال إنها مخصصة للأخبار باللغة العربية حول الجمهورية الواقعة في شمال القوقاز.

وتركز القناة، التي أطلقت في 28 فبراير/شباط بعد أيام قليلة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، على تقديم تحديثات سياسية ملائمة لوسائل التواصل الاجتماعي ومؤيدة لموسكو.

ومن بين الأمثلة التي تعكس محتوى لقناة "الشيشان نيوز عربي" ملصق يبرز الإرث اليهودي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ودعمه لإسرائيل.

وفي مقطع فيديو تضمن ترجمة إلى اللغة العربية، سخرت امرأة شيشانية من سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية لانسحابها من روسيا، متفاخرة بأن المأكولات "الصحية" هي فقط التي يتناولونها في بلادها.

وقال مقطع فيديو آخر أن الغرب يريد نشر "قذارة" حقوق المثليين في روسيا، ووضع صور لأشخاص يرتدون أزياء جنسية صريحة في مسيرة للمثليين.