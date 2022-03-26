روسيا وأوكرانيا: بايدن يلتقي وزيري الدفاع والخارجية الأوكرانيين في وارسو

قبل 37 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بايدن (الثاني من على يمين الصورة) خلال لقائه مع وزيري الدفاع والخارجية الأوكرانيين في وارسو

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول اجتماع مباشر مع وزيرين في الحكومة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأجرى بايدن محادثات في وارسو مع وزيري الدفاع والخارجية الأوكرانيين بحضور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.

ويقود الرئيس الأمريكي الجهود بين الحلفاء الغربيين للضغط على نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء غزوه لأوكرانيا، واصفا إياه مجددا بأنه "مجرم حرب" بسبب الهجمات على المدنيين.

كما يجري بايدن محادثات مع نظيره البولندي، أندريه دودا، لبحث عرض بولندي بتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه في أمس الحاجة إلى الطائرات، لكن الولايات المتحدة منعت نقلها خشية أن تجر هذه الخطوة حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الحرب.

كما سيلتقي بايدن مع لاجئين أوكرانيين فروا من الحرب الدائرة في بلادهم إلى بولندا المجاورة.

وينهي الرئيس الأمريكي الزيارة بخطاب مهم في وقت لاحق من اليوم السبت.

"سلاح الطاقة"

من ناحية أخرى، واصل الرئيس الأوكراني جهوده الدبلوماسية الحثيثة لحشد قادة العالم إلى جانبه، وهذه المرة نقل رسالته إلى اجتماع منتدى الدوحة في العاصمة القطرية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خاطب الرئيس الأوكراني منتدى الدوحة عبر الإنترنت

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واتهم روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير من خلال "التباهي" بمخزونها النووي، وحث قطر على المساعدة بمنع موسكو من استخدام الطاقة كسلاح، وذلك في إشارة إلى محاولة موسكو استخدام صادراتها من مواد الطاقة كوسيلة للضغط على أوروبا.

وقال زيلينسكي خلال المؤتمر عبر الإنترنت: "أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة، لضمان أن يفهم الجميع في روسيا أنه لا يمكن لأحد استخدام الطاقة كسلاح لابتزاز العالم".

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة طموحة مع تركيا واليونان لإجلاء "كل من يرغب في مغادرة ماريوبول"، مضيفًا أنه سيناقش الأمر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبًا.

وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين، أدلى بها ماكرون بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة.

وقال: "جرت مناقشة محددة اليوم مع رئيس بلدية ماريوبول. هناك تنسيق بيننا وبعد ذلك سنتفاوض مع الروس".

"سأجري محادثات مع الرئيس بوتين… لإنهاء التفاصيل والأمور الشكلية. الأمر عاجل".