الغزو الروسي لأوكرانيا: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صوتت 93 دولة لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وذلك بعد صدور تقارير عن انتهاكات خطيرة ومتكررة ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقبل التصويت على القرار، اتهم السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا روسيا بارتكاب انتهاكات "مروعة"، مشيرا إلى قضية اتهام القوات الروسية بقتل مدنيين في مدينة بوتشا.

وأدان ممثل روسيا لدى المنظمة الدولية جينادي كوزمين التصويت، وكذلك فعلت دول أخرى بينها سوريا وكوريا الشمالية.

وصوتت 93 دولة لصالح القرار وعارضته 24 دولة بينما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

وكان القرار بحاجة إلى أغلبية الثلثين لإقراره وتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف.

وبين الدول التي صوتت لصالح القرار الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا.

ومن الدول التي صوتت ضد القرار الصين وسوريا وبيلاروسيا.

أما الدول التي امتنعت عن التصويت فكان من بينها مصر والهند وجنوب أفريقيا.

ووجه وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا الشكر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال كوليبا "لا مكان لمجرمي الحرب في مؤسسات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان".