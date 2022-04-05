المخدرات: ضبط شحنة كوكايين بقيمة هي "الأكبر في المملكة المتحدة"

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، BORDER FORCE/NCA التعليق على الصورة، عُثر على أكثر من 3.7 طنا من الكوكايين في علب موز

وُصفت "عملية ضبط هائلة" لكوكايين وجد في شحنة موز بأنها الأكبر في المملكة المتحدة منذ عام 2015.

وعثر على المخدرات، التي تبلغ قيمتها السوقية المحتملة 302 مليون جنيه إسترليني (نحو 396 مليون دولار)، داخل خمس شحنات من الموز على رصيف ميناء ساوثهامبتون في 17 مارس/آذار.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن هذه هي "أكبر عملية ضبط للكوكايين في المملكة المتحدة منذ 2015".

وقالت قوات حرس الحدود البريطانية إن هيدروكلوريد الكوكايين - المستخدم في صنع الكوكايين - يزن حوالي 3.7 طناً.

وقالت باتيل: "يجب أن يكون هذا بمثابة تحذير لأي شخص يحاول تهريب مخدرات غير مشروعة إلى البلاد بأننا نخرج لضبطها".

صدر الصورة، BORDER FORCE/NCA التعليق على الصورة، وصلت حاوية الموز إلى ساوثهامبتون قادمة من كولومبيا

وكانت الحاوية المكونة من 20 لوحاً من الموز الطازج قد وصلت مؤخراً من كولومبيا، وكانت مستهدفة لفحصها من قبل قوات حرس الحدود والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وقال بيتر ستيفنز، رئيس التحقيقات الإقليمية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "كانت هذه مصادرة ضخمة للكوكايين بقيمة سوقية تصل لنحو 300 مليون جنيه إسترليني".

وأضاف: "لقد حُرمت جماعة الجريمة المنظمة التي تقف وراء هذا الاستيراد من أرباح هائلة كان من الممكن أن تعيد استخدامها في ارتكاب مزيد من الجرائم".