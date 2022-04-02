حريق ضخم يدمر السوق الكبير في عاصمة أرض الصومال

قبل 48 دقيقة

التعليق على الصورة، حريق سوق هرغيسا

استيقظ سكان هرغيسا، عاصمة منطقة أرض الصومال، على مشاهد الدمار بعد اندلاع حريق ضخم في السوق الرئيسي خلال الليل

ودمر الحريق مئات المحال التجارية في منطقة السوق المكتظة بالسكان حيث حاول رجال الإطفاء جاهدين إخماد إلى ألسنة اللهب.

لكن يبدو أن الحريق لم يسفر عن مقتل أي أحد رغم إصابة 28 شخصًا.

ويمثل الحريق نكسة للمدينة يقطنها 1.2 مليون نسمة، والتي تعد عاصمة "جمهورية أرض الصومال" غير المعترف بها دوليا.

ونجت أرض الصومال، التي انفصلت عن الصومال منذ ما يزيد قليلاً عن 30 عامًا، من الكثير من الفوضى والعنف الذي ابتليت به جارتها.

وقالت وكالة أنباء إيفي أن الحريق بدأ حوالي الساعة 20:00 (17:00 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة ولم تتم السيطرة عليه حتى صباح يوم السبت. ولم يتم حتى الآن التعرف على أسباب الحريق.

صدر الصورة، Fahad Karie التعليق على الصورة، مبان دمرت في الحريق

صدر الصورة، Fahad Karie التعليق على الصورة، كان السوق يحوي متاجر نحو ألفي شخص

صدر الصورة، Fahad Karie التعليق على الصورة، مبان دمرت في الحريق

وقال رئيس بلدية المدينة، عبد الكريم أحمد موجي، للصحفيين "المدينة لم تشهد مثل هذه الكارثة الهائلة من قبل."

وأضاف "كان هذا المكان المركز الاقتصادي لهرغيسا وعلى الرغم من أن رجال الإطفاء بذلوا قصارى جهدهم لاحتواء الحريق، إلا أن السوق دمر".

ورداً على أنباء الكارثة في المحمية البريطانية السابقة، غرد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر أنه "حزين لرؤية ... مثل هذا الدمار في السوق المفتوحة التي هي القلب الاقتصادي للمدينة".

وأضاف "مدينتكم سترتفع من جديد وستبذل المملكة المتحدة ما في وسعها لدعم جهود إعادة بناء أرض الصومال".